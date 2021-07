Exhibitionismus Urteil Bezirksgericht Frauenfeld

Gerichtsfall Mann wegen Exhibitionismus verurteilt. «Ich habe nicht onaniert, sondern auf dem Smartphone einen Weg gegoogelt» Ein Toggenburger wurde am Donnerstag wegen Exhibitionismus verurteilt. Das Bezirksgericht Frauenfeld wies seine Einsprache als nichtbegründet ab. Angezeigt hatte ihn eine Velofahrerin. Christof Lampart 30.07.2021, 18.30 Uhr

Das Exhibitionismusurteil wurde im Bezirksgericht Frauenfeld gefällt. Bild: Donato Caspari

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann im Mai 2020 mit seinem schwarzen Auto mit St.Galler Nummer eine Velofahrerin im Raum Gerlikon mehrfach überholte, kreuzte und am Ende im Bereich Grossäcker sein Auto so anhielt, dass die entgegenkommende Velofahrerin es nicht übersehen konnte. Zumal es das Gericht als erwiesen ansah, dass der Angeklagte die Seitentür des Wagens geöffnet hatte, um «einen automatischen Blickfang» zu generieren.

Auch die Klägerin sagte, dass es gut hätte sein können, dass der Mann tatsächlich angehalten habe, um eine Zigarette zu rauchen und etwas zu googeln, doch wertete das Gericht die Aussage der Frau, sie habe durch den schnellen Blick durch die Autotür eine Bewegung im Auto wahrgenommen, die man gut nachvollziehen könne, wenn man sie kenne, als glaubhaft, zumal sie diese dreimal wiederholt habe, wie der Richter bei der Urteilsbegründung betonte.

Zwar habe sie den Fahrer nicht im Detail erkennen können und dieser habe sie wohl bei der Durchfahrt auch gar nicht gesehen, doch meinte sie sich daran zu erinnern, dass er dunkle Kleidung und ein Käppi getragen habe. Diese Aussagen bestätigte der Mann später.

«Andere vor so etwas schützen»

Zwar habe sie sich bei der Durchfahrt noch nichts Näheres dabei gedacht, doch kam ihr zuvor das mehrmalige Zusammentreffen mit dem Auto auf ihrer Route zunehmend komisch vor. Sie bat daraufhin ihren Freund, sie in Frauenfeld abzuholen. Als sie diesem das Vorgefallene schilderte, drängte der Freund sie zur Anzeige, der sie auch umgehend Folge leistete, «um vielleicht andere in Zukunft vor so etwas zu schützen», sagte die Frau vor Gericht.

Tatsächlich war der Mann schon im Jahr 2019 wegen Exhibitionismus ins Visier der Strafverfolgung geraten. Allerdings kam es damals nicht zur Anklage. Warum er sich häufig in der Region aufhielt, obwohl er gut eine Stunde entfernt wohnt, erklärt der Mann so: «Ich liebe die Natur dort und mache gerne Naturaufnahmen.»

Schuldig wegen Exhibitionismus

Diese «Naturliebe »kam den Mann, der beteuerte, nicht zu verstehen, warum er angeklagt worden sei, nun teuer zu stehen. Zum einen sprach ihn das Bezirksgericht wegen Exhibitionismus schuldig. Zum anderen verurteilte es ihn zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 100 Franken beziehungsweise zu 10 Tagen Haft bedingt bei einer Probezeit von zwei Jahren. Garantiert bezahlen muss der Mann die Untersuchungs- und Gerichtskosten von total 2674 Franken sowie die Anwaltskosten.