Generations «Die Freude ist sehr gross, dass die Durchführung des Festivals möglich ist»: Internationale Jazzgrössen gastieren während acht Tagen in Frauenfeld Vom 2. bis 9. Oktober findet das 12. Jazz Festival Generations statt. Das Programm hat einige Höhepunkt zu bieten – vom englischen Jazzschwergewicht Django Bates über Bex Burch, die ein aussergewöhnliches Instrument spielt, bis zum einheimischen Pianisten Raphael Jost. Viola Stäheli Jetzt kommentieren 29.09.2021, 18.30 Uhr

Der preisgekrönte Jazzpianist und -sänger Raphael Jost, der in Basadingen aufgewachsen ist. Bild: PD

Django Bates. Das ist der Name des Mannes, der bald in ganz Frauenfeld bekannt sein dürfte. Der 1960 geborene englische Pianist ist die Schlüsselfigur der 12. Ausgabe des Generations – des internationalen Jazz Festivals in Frauenfeld. Pandemiebedingt ein Jahr später als ursprünglich geplant, verwandelt sich die Thurgauer Hauptstadt vom kommenden Samstag an eine Woche in einen Treffpunkt der internationalen Jazzszene. OK-Präsident Robert Fürer sagt:

Robert Fürer, OK-Präsident Generations. Bild: Viola Stäheli

«Die Freude ist sehr gross, dass die Durchführung des Festivals möglich ist.»

Besonders gefreut hätten sich die Musiker über den positiven Entscheid vor den Sommerferien, ergänzt Dominik Deuber. Er übernimmt zum zweiten Mal die künstlerische Leitung des Generations und folgt auch bei der 12. Ausgabe seinem bereits bewährten Konzept: Während 2018 die New Yorkerin Maria Schneider die Schlüsselfigur war, stehen in diesem Jahr Django Bates und andere europäische Jazzgrössen – vornehmlich aus England, Skandinavien und der Schweiz – im Mittelpunkt.

Dominik Deuber, künstlerischer Leiter Generations. Bild: Andrea Stalder

Grosses Finale folgt am letzten Festivaltag

«Django Bates ist ein europäisches Schwergewicht und bereits mehr als 40 Jahre in der Jazzszene», sagt Deuber. Der Engländer ist Multiinstrumentalist: Er spielt nicht nur Klavier, sondern auch Trompete, Geige und Tenorhorn.

Django Bates, Multiinstrumentalist. Bild: PD

Zudem ist Bates bekannt für seine eklektischen und mitreissenden Kompositionen, als auch als begnadeter Pädagoge – nachdem er einige Jahre in Kopenhagen unterrichtete, doziert er seit 2011 an der Berner Hochschule der Künste. Viermal wird Bates auftreten: Der Auftakt ist ein Solokonzert am Samstag zur Eröffnung des Festivals, wo Bates zugleich seinen 61. Geburtstag feiern wird. Deuber sagt:

«Was an diesem Solokonzert zu hören sein wird, ist eine gute Frage. Django Bates trifft selten solo auf, man darf also gespannt sein.»

Am Dienstagabend ist der Engländer mit seinem Trio Belovèd zu hören, am Donnerstagabend mit dem Quintett Human Chain inklusive der schwedischen Sängerin Josefine Lindstrand. Am letzten Festivaltag folgt das grosse Finale mit der Big Band, zusammengesetzt aus ehemaligen Studierenden der Berner Hochschule der Künste.

Junge Musiker bei Jam-Sessions Das Schutzkonzept des Jazz Festivals Generations sieht vor, dass sämtliche Musiker als auch Besucher ab 16 Jahren über ein Covid-19-Zertifikat verfügen müssen. Tickets können an der Vorverkaufsstelle Regio Frauenfeld Freizeit und Tourismus oder an der Abendkasse erworben werden. Zudem gibt es von Montag bis Freitag ab 17:30 Uhr «After Work Jazz» in der Molino Bar. Hierbei jammen junge Musiker aus der Region für eine Stunde und informieren über das Festivalprogramm. Es können vor Ort Tickets erworben werden. (vst)



Gyil, ein Perkussionsinstrument aus Ghana

Das Programm des 12. Generations hat aber noch mehr Höhepunkte zu bieten: Am kommenden Samstagabend tritt beispielsweise Vulva Viel im Dreiegg auf. In diesem Trio ist Bex Burch: Sie spielt Gyil, ein Perkussionsinstrument aus Ghana. Burch ist die erste Frau überhaupt, die dieses Instrument studierte. Am Freitagabend, 8. Oktober, ist Y-Otis zu hören – die Band geht stilistisch fast schon in Richtung Hip-Hop und elektronische Musik. «Mir war es ein Anliegen, ein abwechslungsreiches Programm zu erstellen und auch moderne Tendenzen zu berücksichtigen», sagt Deuber. Am Eröffnungstag sowie insgesamt an sechs von acht Jazztagen dabei ist auch der Thurgauer Jazzpianist und -sänger Raphael Jost, der in Basadingen aufgewachsen ist.

Raphael Jost an seinem Instrument, dem Flügel. Bild: PD

Ebenfalls bemerkenswert ist das Generations-Composer-Project am gleichen Abend wie Y-Otis: Hierbei werden fünf Kompositionen uraufgeführt, die vom Jazz Festival bei ausgewählten jungen Schweizer Komponisten in Auftrag gegeben worden sind. Fürer sagt:

«Was seit der ersten Ausgabe 1998 gleichgeblieben ist, ist das Zusammenführen von Generationen.»

Hieraus ergibt sich auch die Drei-Säulen-Struktur des Festivals: Workshops mit den Jazzgrössen für Studierende, Jazz-Konzerte und Beizen, die sich für eine Woche in Jazzclubs verwandeln. Fürer ergänzt: «Neu ist, dass es auch öffentliche Workshops geben wird, die unentgeltlich sind.»