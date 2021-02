Generationenprojekt Stirnbänder, die Leben retten: Die Terz-Stiftung in Berlingen will Kinder zum Leuchten bringen Jung und Alt profitieren voneinander. Frauen in Altersheimen stricken für Kinder reflektierende Stirnbänder. Weil die erste Aktion so erfolgreich war, legt die Terz-Stiftung jetzt nach und sucht noch Strickerinnen. 23.02.2021, 17.00 Uhr

Kinder der Kinderkrippe Calimero mit ihrem Maskottchen. Sie tragen die Stirnbänder, die leuchten, sobald Scheinwerferlicht darauf fällt. Bild: PD

(red) Es ist ein ehrgeiziges Ziel: 12’000 Stirnbänder, die im Scheinwerferlicht leuchten, sollen bis Herbst 2021 fertig sein und an Kinder bis 10 Jahre verschenkt werden. Die Wolle dafür sponsert der Fonds für Verkehrssicherheit. Die Terz-Stiftung mit Sitz in Berlingen organisiert das Projekt und verschickt das Material und Anleitungen an die Strickerinnen in der ganzen Deutschschweiz.