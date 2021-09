Genderdebatte «Was haben Sie denn, um Gottes Willen, zu verbergen?»: Hitzige Diskussion über Frauenfelder Konstablergesellschaft, in der bis heute keine Frauen zugelassen sind Zutritt für Frauen verboten: In der Konstablergesellschaft Frauenfeld sind Frauen unerwünscht. Wieso, wollte Samantha Zaugg in ihrem Kurzfilm ergründen und stiess auf Widerstand. Am Donnerstagabend ist dazu ein Podiumsgespräch über die Bühne gegangen, das für Einordnung, Applaus und immer wieder Gelächter gesorgt hat. Samuel Koch Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bechtelismahl der Konstablergesellschaft im Rathaus. Bild: Donato Caspari (Frauenfeld, 15. Januar 2018)

Bis Tränen fliessen. So weit ist die Frauenfelder Filmemacherin und freie Journalistin Samantha Zaugg gegangen, als sie für ein Projekt herausfinden wollte, warum beim Bechtelismahl der seit dem Mittelalter existierenden Konstablergesellschaft keine Vertreterinnen zum Rathaus zugelassen sind. Noch heute ist das Bürgerbankett der Konstabler eine reine Männerbastion.

In ihrem rund 15 Minuten dauernden Kurzfilm namens «Bankett», den Zaugg im Rahmen der Zürcher Jugendfilmtage 2020 gedreht hat, stiess die Frauenfelderin auf Gegenwehr. Trotzdem gab die 27-Jährige nicht auf, blieb ihrem Ziel trotz Widerstand treu, um einmal öffentlich über die Genderfrage zu diskutieren, was am Donnerstagabend in einem rund anderthalbstündigen Podium des Historischen Museums mit dem Titel «Frauenfelder ohne bessere Hälfte» gipfelte, zu welchem knapp 100 Personen den Weg ins Rathaus gefunden haben.

Nach dem Film stellten sich Zaugg, Thomas Pallmann, Konstabler, alt Stadtschreiber und alt Bürgerpräsident von Frauenfeld, sowie die zwei Historikerinnen Franziska Rogger und Verena Rothenbühler den Fragen von Moderatorin Petra Hornung.

Gesprächsrunde auf der Bühne des Rathauses: Historikerin Verena Rothenbühler, Konstabler Thomas Pallmann, Moderatorin Petra Hornung, Filmemacherin Samantha Zaugg und Historikerin Franziska Rogger. Bild: Samuel Koch

Mit dem 50-Jahr-Jubiläum des Frauenstimmrechts erhielt die Diskussion aktuelle Brisanz und sorgte für einigen rhetorischen Zündstoff. «Das macht mir einen luschen Eindruck», sagte etwa Historikerin Rogger und fragte Konstabler Pallmann: «Was haben Sie, um Gottes Willen, zu verbergen?» Die Konstabler würden Frauen «nicht talibanmässig ausschliessen». Vielmehr sei es Tradition dieser privatrechtlichen, zunftähnlichen, geschlossenen Gesellschaft als Teil des Bechtelis als Gesamtkunstwerk, dass Männer unter sich seien. Pallmann sagte:

«Ich kenne keine Frau, die in eine Gesellschaft aufgenommen werden will, in der sie nicht erwünscht ist.»

Thomas Pallmann, Konstabler, alt Stadtschreiber und alt Bürgerpräsident Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Damit holte er sich einige Lacher ab, verteidigte seine Konstabler aber durch alle Böden, dass diese reine Männergesellschaft historisch gewachsen sei. Am Bechtelismahl stehe Gesellschaftliches im Vordergrund, weshalb etwa sein Sohn Jahr für Jahr aus Singapur anreise, um beim Reigen dabei zu sein, notabene nicht wegen der Salzisse oder des Bürgerweins. «Es geht um den gesellschaftlichen Vorteil, um unter sich zu sein», sagte Pallmann.

Fokuswechsel während der Dreharbeiten

Zaugg hielt dagegen, sie wolle nicht wegen der Wurst dabei sein. Die Vegetarierin sagte: «Wer will, soll doch dabei sein können.» Trotz errungenem Frauenstimmrecht 1971 hinke das Gesetz halt immer noch hinterher und forderte, dass eine Thurgauer Regierungsratspräsidentin doch ans Bechtelismahl eingeladen werden sollte. Sie sagte:

«Vielleicht sollte man darüber nachdenken.»

Samantha Zaugg, Filmemacherin, freie Journalistin und Regisseurin «Bankett». Bild: Reto Martin

Während der Dreharbeiten ihres Filmes habe sie die Abwehrmechanismen der Konstabler erfahren, weshalb sie noch während ihres Projekts für eine filmische Dokumentation über das Mahl selbst zum Making-of umgeschwenkt sei. «Die verschiedenen Haltungen und Positionen sind noch viel spannender», sagte sie. Früher kannte sie Bechtelis nur als Trinkfest mit Freinacht. Den historischen Kontext des Anlasses entdeckte sie erst viel später.

Historisch gesehen sind Männerbünde Netzwerke der Elite, erklärte die Weinfelder Historikerin Verena Rothenbühler. Männer hätten ihre emotionale und freundschaftliche Verbundenheit durch Studentenverbindungen, das Militär oder Turn- und Schützenvereine im Gegensatz zu Frauen zu ihrem Vorteil zu nutzen gewusst und Privilegien nicht abgeben wollen. Selbst nach 1848 sei die Schweiz lange keine vollwertige Demokratie gewesen, durch den Ausschluss von Frauen, später auch Juden oder Straftätern. Rothenbühler sagte:

«Selbst heute leben wir immer noch in einer nicht vollwertigen Gesellschaft ohne das Stimm- und Wahlrecht von Ausländern.»

Verena Rothenbühler, Historikerin und Vizepräsidentin des Historischen Vereins Thurgau.

Bild: Sophie Rüesch

Die kämpferische Haltung gipfelte im Aufstand der Frauen, der erst 1971 im Ja fürs Frauenstimmrecht mündete, wie Franziska Rogger ausführte. Die Berner Historikerin und Expertin für Frauenstimmrecht sagte:

«Es war ein Wunder, dass sich die Frauen zusammenraufen, eine grosse, breite Front gegen die Männer erreichen und sie zu einem Ja an den Urnen bewegen konnten.»

Franziska Zogger, Berner Historikerin und Expertin fürs Frauenstimmrecht. Bild: PD/Wikipedia/Sarita98

Im nahen Ausland etwa seien Frauenstimmrechte bereits nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg erzielt worden, weil Frauen in der Schweiz im Gegensatz zu ihren Nachbarländern lange ein Manko an akademischen Ausbildungen aufwiesen.

Keine Frage des politischen Gewichts

Der Thurgau übrigens war 1971 einer von vielen Neinsager-Kantonen, wegen ländlicher, konservativ eingestellter Gebiete, wie Rothenbühler sagte. «Es gibt das witzige Bonmot, dass die Sonne des Frauenstimmrechts im Westen aufgeht», ergänzte sie. Die Forderung Zauggs für die Einladung der Konstabler für eine Regierungsratspräsidentin ist für Pallmann durchaus denkbar. «Bisher stand das einfach nicht zur Diskussion», sagte er. Der Ausschluss der Frauen in der Konstablergesellschaft sei übrigens keineswegs wegen des fehlenden politischen Gewichts.

Im Verwaltungsrat der Bürgergemeinschaft jedenfalls seien heute längst Frauen vertreten. «Und unter den Mitwirkenden der Konstabler», sagte Pallmann, «sind Frauen ebenfalls vertreten, etwa im Orchester oder im Service.» Gelegenheiten, um Privilegien zu erhalten, gebe es am Bechtelis übrigens auch spätabends, wenn die Türen des Rathauses nach dem Bürgerbankett allen offen stehen und sich das Kunstwerk Bechtelis mit der Anwesenheit von Frauen vervollständige.

Vertreter des aktuellen Konstablervorstandes waren am Podium keine zugegen.