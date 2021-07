Frauenfelder Konfirmanden arbeiten in Bündner Bergdorf

Gemeinschaftsprojekt Tagwache war um 6 Uhr: 23 Jugendliche aus Frauenfeld halfen im Konf-Lager in einem Bündner Bergdorf bei der Landschaftspflege Der Arbeitseinsatz in Duvin hat für die Konfirmandinnen und Konfirmanden von Pfarrer Samuel Kienast Tradition. Diesmal legte auch Kirchgemeindepräsident Heinz Stübi einen Tag lang Hand an. 20.07.2021, 16.58 Uhr

Einige der Konfirmanden in Duvin mit Pfarrer Samuel Kienast (1.v.l.) und Kirchgemeindepräsident Heinz Stübi (3.v.l.). Bild: PD

(red) Vieles war anders. Im malerischen Bündner Bergdorf Duvin leben normalerweise 75 Personen. Vergangene Woche waren aber auch 23 Jugendliche im Flecken. Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Frauenfeld – begleitet von Pfarrer Samuel Kienast – wohnten im Schulhaus, übernachteten in der Scheune der Feuerwehr und bevölkerten den Pausenplatz. Und dies schon am frühen Morgen. Denn schon um 6 Uhr wurden die Jugendlichen mit dem Alphorn geweckt und zogen aus an ihre verschiedenen Einsatzorte.

Die einen renovierten eine Alphütte, andere entfernten Steine und Äste aus Weiden, und die dritten pflegten auf über 2000 Metern über Meer eine Alpweide.

«In den letzten Jahren ist die Waldgrenze immer höher gestiegen, und die Schafweiden der Alpgenossenschaft wachsen langsam zu. Ohne die Hilfe der Konfirmanden aus Frauenfeld könnten wir dem nichts entgegensetzen.»

In Duvin im Konf-Lager. Bild: PD

Das sagt der Einheimische Arno Deplazes. An einer steilen Bergflanke räumten die Jugendlichen die gefällten Bäume weg und machten so die Wiese wieder frei für die Schafe. Die Belohnung für die gut sechs Stunden harte Arbeit war der Flug mit dem Helikopter zum Arbeitsplatz. Der steile, weglose Heimweg wurde dann aber zu Fuss bewältigt. Dabei liessen sich die Jugendlichen die gute Laune weder durch die Kälte noch den Regen verderben.

Frauenfelder Tradition seit 30 Jahren

In jedem zweiten Jahr, heuer schon zum 15. Mal, unterstützen Frauenfelder Jugendliche die Bauern in Duvin bei den Unterhaltsarbeiten ihres riesigen Alpgebietes. Pfarrer Kienast sagt:

«Das gemeinsame Arbeiten schweisst zusammen und ist ein optimaler Einstieg in das Konfirmationsjahr.»

In Duvin im Konf-Lager. Bild: PD

Es sei erstaunlich, wie gut gelaunt die Jugendlichen die Arbeiten in Angriff nehmen würden. Auch die Stadt Frauenfeld schätzt den Einsatz der Jugendlichen in der Bergregion und unterstützt die Einsätze seit Jahren finanziell. Nebst dem praktischen Nutzen der Arbeiten erlebten die Jungen den Alltag der Bergbauern hautnah mit. Auf dem Pausenplatz wurde mit den Jugendlichen von Duvin Fussball gespielt, Handynummern wurden ausgetauscht und Freundschaften geschlossen.

Kirchgemeindepräsident Stübi arbeitet mit

In Duvin im Konf-Lager. Bild: PD

Am Donnerstag erhielten die Jugendlichen Besuch von Heinz Stübi, dem Kirchgemeindepräsidenten von evangelisch Frauenfeld. Seite an Seite mit ihnen arbeitete er in den Hängen und war beeindruckt von der Leistung der Jugendlichen.

«Es macht stolz, zu sehen, was Jugendliche aus Frauenfeld in all den Jahren hier in Duvin geleistet haben.»

Das sagte Stübi in seiner kurzen Ansprache im Abschlussgottesdienst. Als Dankeschön organisierten die Einheimischen für die Jugendlichen ein Dorffest und feierten gemeinsam mit ihnen bis tief in die Nacht.