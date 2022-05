Gemeinnutz Nach vier Jahren ist Seeüberquerung zurück am Untersee: Mit Schwimmen über die Landesgrenzen hinweg Gutes tun Am 10. Juli ist es nach vier Jahren wieder so weit: Der Lions Club Untersee-Thurgau lädt zur Seeüberquerung von Steckborn nach Hemmenhofen und wieder zurück. Jetzt kann man sich anmelden. 10.05.2022, 16.00 Uhr

Grüne Badekappen ragen aus dem Wasser: Teilnehmer der Seeüberquerung vor Steckborn. Bild: PD/Chris Sigrist

Es ist wohl eine der schönsten Seeüberquerungen der Schweiz. Da die Distanz bis zum deutschen Ufer weniger als einen Kilometer beträgt, schwimmen die meisten gleich wieder zurück – nicht, ohne sich zuvor kurz zu stärken. Wer nicht so sportlich ist, kann sich für die Rückreise ins Boot setzen: Das alles ist inbegriffen in den 20 Franken Startgeld. Bis zu 200 Schwimmerinnen und Schwimmer können bei der fünften Seeüberquerung des Lions Clubs Untersee-Thurgau am Sonntag, 10. Juli, mitmachen.

Flyer der Seeüberquerung. Bild: PD

Der Reinerlös des Anlasses, der mit Startschuss um 9 Uhr beginnt, geht an das Projekt «Clean Water» des Lions Clubs Schweiz. Mit dem gesammelten Geld sollen in Tadschikistan, dem ärmsten Land Zentralasiens, die Sanitärversorgung und Hygienebedingungen in Spitälern, ambulanten Gesundheitszentren und Schulen dauerhaft verbessert werden, teilt der Lions Club Untersee-Thurgau mit.

Kurz vor dem Start. Bild: PD/Chris Sigrist

Verdoppelung mit «Schwimmer-Sponsoring»

Für die fünfte Austragung haben sich die Mitglieder des Service-Clubs etwas Neues ausgedacht: Wer nicht selbst mitschwimmen will, kann Teilnehmerinnen und Teilnehmer «sponsoren». Den höchsten Betrag, der eine Schwimmerin oder ein Schwimmer sammelt, verdoppelt der Lions Club Untersee-Thurgau – bis maximal 2000 Franken. Zudem unterstützen zahlreiche weitere Sponsoren den gemeinnützigen Anlass. (red)

Infos und Anmeldung unter: www.swim4cleanwater.ch

Nach dem Sport tanken die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Festzelt wieder Kräfte. Bild: PD/Chris Sigrist