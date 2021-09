Gemeinnützige Arbeit Überraschungen beim Abfallsammeln: Zum jährlichen Clean-up-Day befreite der Tierschutzverein aus der Umgebung Steckborn den Müllheimer Wald vom Abfall Der Tierschutzverein aus der Umgebung Steckborn sammelte im Wald beim Bahnhof Müllheim anlässlich des nationalen Clean-up-Days diverse Überreste auf. Es kamen über 700 Kilogramm Abfall zusammen. 23.09.2021, 16.30 Uhr

Der Tierschutzverein Steckborn sammelte rund 700 Kilogramm Abfall. Bild: PD

Schon vor Monaten hat sich der Verein entschieden, am nationalen Abfallsammeltag «Clean-up-Day» mitzumachen. Jedoch war es nicht einfach, Orte zu finden, wo sich die Sammlung auch lohnen würde.

Das Team stellte sich die Frage, wie sauber die Schweiz wirklich ist. Vorabklärungen entlang der Thur und kleineren Bächen enttäuschten den Tierschutzverein, am Seeufer waren entweder bereits andere Gruppen aktiv oder es handelte sich um ein Naturschutzgebiet. Zufällig stiess die Gruppe auf den vergammelten Picknickplatz in einem Waldstück beim Bahnhof Müllheim. Den wollten sie säubern, da dort auch Glassplitter und Metallteile herumlagen, an denen sich Waldtiere verletzen könnten.

Am 18. September versammelten sich 14 Mitglieder des Tierschutzvereins Steckborn am besagten Ort. Sie fanden unterschiedliche Überreste, wie zum Beispiel Gitterroste, altes Werkzeug, halbverfaulte Holztische und Bänke sowie einige Gartendekorationen.

Unter den alten Bänken fand der Tierschutzverein Plastik, Metallteile und einen Gartenzwerg. Bild: PD

Rund 700 Kilogramm Abfall gesammelt

Für den Tierschutzverein ist es unverständlich, dass so leichtfertig Abfall einfach im Wald entsorgt wird. Besonders Metalle und Plastik verrotten kaum. Die Gefahr für Waldtiere ist enorm, ganz zu schweigen von der allgemeinen Umweltbelastung.

Die Sammlung endete für den Verein erfolgreich. Sie durften der regionalen Abfallstelle 420 Kilogramm Abfall und zirka 300 Kilogramm Altmetall übergeben. (red)