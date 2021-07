"Tischlein deck dich" in Frauenfeld feiert 15-jähriges Jubiläum

Gemeinnützig 280'000 Kilogramm Lebensmittel: «Tischlein deck dich» in Frauenfeld engagiert sich seit 15 Jahren für Armutsbetroffene In Frauenfeld findet sich eine von schweizweit 136 Abgabestellen des Vereins «Tischlein deck dich». 136 Personen können dort Lebensmittel für einen symbolischen Franken einkaufen. Die Verantwortlichen haben bereits die Vision eines umfassenderen Netzwerks. Janine Bollhalder 17.07.2021, 04.20 Uhr

René Oettli, Ressortleiter Diakonie und Mission der evangelischen Kirche Frauenfeld, und Christoph Oechsle, Leiter Diakonie der katholischen Pfarrei St.Anna, mit dem Pfarreizentrum Klösterli im Hintergrund. Bild: Andrea Stalder

Rund 280'000 Kilogramm Lebensmittel im Wert von etwa 1,7 Millionen Franken – ein Team Freiwilliger des Vereins «Tischlein deck dich» in Frauenfeld engagiert sich seit 15 Jahren gegen Foodwaste und für die armutsbetroffenen Personen in der Region. Mit dabei sind auch René Oettli, Ressortleiter Diakonie und Mission der evangelischen Kirche Frauenfeld, sowie Christoph Oechsle, Leiter Diakonie der katholischen Pfarrei St.Anna.

René Oettli, Ressortleiter Diakonie und Mission der evangelischen Kirche Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Oettli und Oechsle sind mit einem 20-köpfigen Team für die Abgabestelle in Frauenfeld verantwortlich. Sie sind aber nicht seit dem Anfang dabei. Gegründet hat die Abgabestelle vor 15 Jahren eine Gruppe von Personen, die den Notstand von primär Asylsuchenden und alleinerziehenden Müttern wahrgenommen hat. Oettli sagt:

«Rund 70 Personen haben sich dafür interessiert, in Frauenfeld eine Abgabestelle zu eröffnen.»

Es ist eine von 136 Abgabestellen in der ganzen Schweiz.

Jeden Donnerstag können berechtigte Personen im Pfarreizentrum Klösterli für einen symbolischen Franken einkaufen. Aufgrund der Pandemie muss der Einkauf geordnet ablaufen. Es gibt vier Verteilstationen mit Lebensmitteln zur Auswahl. Bei der ersten sind Bot und Getränke erhältlich. An der zweiten finden sich alle gekühlten Produkte. «Wer sich an Joghurt, Milch oder anderen gekühlten Waren bedienen will, muss zwingend eine Kühltasche mitbringen», sagt Oettli. Bei der dritten Verteilstation werden Gemüse und Früchte angeboten. Die vierte Station umfasst ein Sammelsurium von Produkten. Süsses, Saucen, Kosmetika.

Verein verteilt die Produkte an die Abgabestellen

Christoph Oechsle, Leiter Diakonie der katholischen Pfarrei St.Anna. Bild: Andrea Stalder

Das angebotene Sortiment variiert. «Nach Weihnachten oder Ostern beispielsweise gibt es viel Schokolade», erklärt Oettli. Die Produkte landen bei «Tischlein deck dich» aufgrund ihrer kurzen Resthaltbarkeit oder sie stammen aus Überproduktion oder Falschdispositionen. Qualitativ sind sie mit den Lebensmitteln gängiger Supermärkte vergleichbar, denn jede Abgabestelle von «Tischlein deck dich» muss die Vorschriften des Gesetzes für Lebensmittelsicherheit erfüllen. «Erst kürzlich hat eine Kontrolle stattgefunden», sagt Oechsle.

Die Gruppe Freiwilliger rund um Oettli und Oechsle erhält die zu verteilenden Lebensmittel nicht direkt von den Detaillisten, sondern vom Verein «Tischlein deck dich». Rund eine Stunde, bevor die ersten Bezügerinnen und Bezüger kommen, liefert ein Lastwagen des Vereins die Lebensmittel an. Aber nicht jeder kann bei der Abgabestelle Frauenfeld einkaufen, das geht nur mit einer der 50 Bezugskarten. Diese wird erst nach ordentlicher Prüfung durch die Sozialfachstellen vergeben. Oechsle sagt:

«Aktuell können wir mit unserem Angebot 136 Personen bedienen.»

Dazu gehören sowohl Einzelpersonen als auch Familien von bis zu acht Personen.

Zwei der freiwilligen Helfer stellen die Lebensmittel für die Bezüger bereit. Bild: PD / Pfarrei St.Anna

Nicht immer wird «Tischlein deck dich» nur von Partnern wie etwa Migros, Coop oder Transgourmet beliefert. Aktuell spendet auch das Militär von Zeit zu Zeit Lebensmittel. «Dabei handelt es sich um lange haltbare Waren, etwa Teigwaren oder Dosen», sagt Oechsle. Damit können die Lücken im angebotenen Sortiment überbrückt werden. Privatspenden können jederzeit gemacht werden, erfordern aber einer Deklaration. Und: «Alkohol oder andere potenzielle Suchtmittel nehmen wir nicht an.»

Glaube hilft bei der Abgrenzung

Für Oettli und Oechsle ist das Engagement für «Tischlein deck dich» nur eine der Aufgaben im Zusammenhang mit der kirchlichen Sozialarbeit. Dazu gehört unter anderem auch Projektarbeit, Besuchsdienste und die kirchliche Notherberge in Weinfelden. Die beiden diakonischen Vertreter verstehen sich auch als Berater in Krisensituationen. «Natürlich können wir nicht immer so helfen, wie es gewünscht wird», sagt Oechsle, «aber wir können die Betroffenen beraten und sie an die richtigen Ansprechpartner weiterleiten.»

René Oettli und Christoph Oechsle setzen sich seit etwas mehr als drei Jahren für die Abgabestelle von «Tischlein deck dich» in Frauenfeld ein. Bild: Andrea Stalder

Mit den emotionalen Herausforderung ihrer Arbeit können die beiden bisweilen gut umgehen. «Diese Abgrenzung ist wichtig. Kann man das nicht, ist es der falsche Beruf», sagt Oechsle. Er habe dies besonders im Massnahmen- und Strafvollzug gelernt, wo er als ausgebildeter Sozialarbeiter tätig war. Auch Oettli war im Vollzug tätig. Er sagt:

«Dass wir einen starken Glaubensbezug haben, ist sicherlich hilfreich. Wenn wir alles uns Mögliche getan haben, können wir guten Gewissens sagen: Jetzt liegt die Angelegenheit in Gottes Händen.»

Oettli und Oechsle sind von der Notwendigkeit von Angeboten wie «Tischlein deck dich» überzeugt. Sie machen sich Gedanken über die Zukunft. «Wir sind dabei, mit anderen regionalen Anbietern wie etwa der Restessbar, der Gassenküche oder der Halle 5 ein Netzwerk zu bilden, um so gemeinsam agieren zu können», sagt Oechsle. Ziel dabei: Jeder Anbieter öffnet seine Tür an einem anderen Wochentag. So müssen sich die Leute nicht entscheiden, sondern können jeden Tag etwas einkaufen. Oettli sagt: «Besonders grosse Familien bedürfen eines Angebots wie diesem.»