Einstimmigkeit an Wängemer Gemeindeversammlung

Gemeindeversammlung Zwei Premieren und zwei Abschiede: Wängi lässt das alte Jahr ruhig ausklingen Die Wängemer Budgetversammlung war am Donnerstagabend nur spärlich besucht. Der Stimmung tat dies keinen Abbruch. Olaf Kühne 03.12.2021, 16.45 Uhr

Blumen für die abtretenden Gemeinderäte: Robert Beusch, Gemeindepräsident Thomas Goldinger und Anton Scheuchzer. Bild: Olaf Kühne

Garstiges Winterwetter, ein spannendes Skirennen und natürlich Corona. Gleich drei Umstände, welche die heurige Wängemer Gemeindeversammlung nicht gerade zu einem Publikumsrenner machten. Weil zudem die beiden Behörden lediglich ihre Budgets und der Gemeinderat obendrauf vier Einbürgerungen unterbreiteten, fanden am Donnerstagabend bloss 45 Stimmbürger den Weg an die Schulgemeindeversammlung - der anschliessenden Gemeindeversammlung wohnten immerhin deren 46 bei.

Trotz dieser Publikums- und Traktandenarmut liess es sich Stephanie Eberle nicht nehmen, ihre erste Gemeindeversammlung als Schulpräsidentin umfangreich und informativ zu gestalten. So erläuterte Finanzvorsteher Anton Sopi ausführlich das Zehn-Millionen-Budget 2022, welches einen kleinen Überschuss von 3650 Franken vorsieht und entsprechend diskussionslos und einstimmig genehmigt wurde; wie auch der unveränderte Steuerfuss von 93 Prozent.

Souveräner Auftritt: Stephanie Eberle leitet ihre erste Gemeindeversammlung als Wängemer Schulpräsidentin. Bild: Olaf Kühne

Sopi und nach ihm auch Liegenschaftenvorsteher Thomas Marti befassten sich zudem mit dem im Juni an der Urne genehmigten 18-Millionen-Bauvorhaben «am Wäldli und bim Bächli». Finanzmann Sopi berichtete, dass vom bewilligten Kredit kommendes Jahr 1,69 Millionen Franken in der Investitionsrechnung stehen. Marti, als Präsident der Baukommission, sagte, dass derzeit das Baubewilligungsverfahren für den «Anbau Imbach II» laufe, die Arbeiten anfangs Jahr ausgeschrieben würden, die Bauarbeiten im Sommer 2022 starten und danach rund ein Jahr dauern sollen. Für Sommer 2023 sei dann der Baustart des Kindergartens Unterer Dammbühl geplant.

Stephanie Eberle selbst blickte schliesslich auf 20 Monate Corona zurück. «Es war eine intensive Zeit», sagte die Schulpräsidentin. «Der 1:1-Unterricht hat allen enorm gefehlt, insbesondere in der Sonderpädagogik.»

Einbürgerungen in offener Abstimmung

Derlei Ernsthaftes vermochte anschliessend Gemeindepräsident Thomas Goldinger nicht zu bieten. Aber immerhin ein kleines Novum: Erstmals befand die Gemeindeversammlung in offener und nicht mehr in geheimer Abstimmung über Einbürgerungsgesuche. Der Effekt war wie vermutet: Alle Einbürgerungswilligen durften sich über Einstimmigkeit freuen. Ein Novum im Novum.

Der auffälligste Posten im Budget 2022 der Politischen Gemeinde ist wohl die ambulante Krankenpflege. Nachdem die Vertragsauflösung mit dem Verein Spitex Wängi und die künftige Zusammenarbeit mit der Spitex Regio Tannzapfenland im auslaufenden Jahr in Wängi ein mittleres, wenn auch nur kurzes Erdbeben ausgelöst hatten, setzte der Gemeinderat für das kommende Jahr fast 200'000 Franken tiefere Spitexkosten in den Voranschlag - 337'000 Franken anstelle der 519'000 Franken des laufenden Jahres.

Die grosse Einstimmigkeit erntete auch dieses 15-Millionen-Budget mit einem prognostizierten Verlust von 196'000 Franken und einem gleichbleibenden Steuerfuss von 49 Prozent.

Ersatzwahl am 13. Februar 2022

Weil zu diesem Zeitpunkt Marco Odermatt schon als Sieger des Super G in Beaver Creek feststand, und das Winterwetter noch garstiger geworden war, konnte sich Goldinger auch noch die Zeit nehmen, zwei langjährige Gemeinderäte zu verabschieden: Anton Scheuchzer verlässt des Gremium nach zwölf Jahren im Amt Ende Dezember, Robert Beusch nach gar 17 Jahren Ende Februar. Für Ersteren wurde am vergangenen Sonntag mit Marco Breitenmoser Ersatzgewählt, Beuschs Nachfolge soll am 13. Februar bestimmt werden.

«Ich habe noch nie einem Mann Blumen geschenkt», quittierte Thomas Goldinger das entsprechende Präsent an die beiden Abtretenden und erntete damit die letzten Lacher einer entspannten Wängemer Gemeindeversammlung 2021.