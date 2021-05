Gemeindeversammlung «Wir hoffen, dass es weder windet noch blitzt oder donnert»: Die Diessenhofener Stimmbürger versammeln sich zur Rechnungsgemeinde im Freien Die Gemeindeversammlung vom kommenden Freitag, 7. Mai, geht nicht im gewohnten Rahmen in der Rhyhalle, sondern pandemiebedingt im Freien auf der Grieswiese über die Bühne. Janine Bollhalder 05.05.2021, 04.30 Uhr

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Diessenhofens können bald über die Geschäfte der Stadtgemeinde physisch entscheiden. Bild: Reto Martin (5. November 2020)

Wie kann man sich die Rechnungsgemeindeversammlung im Freien vorstellen?

Markus Birk, Stadtpräsident Diessenhofen. Bild: PD

Markus Birk: Es wird eine normale Versammlung, die etwa anderthalb Stunden dauert, aber draussen anstatt drinnen stattfindet. Wir erwarten auch ungefähr gleich viele Personen, die dann allerdings eine Maske tragen und den Abstand zu anderen Teilnehmern einhalten müssen. Wir sind für bis zu 300 Personen vorbereitet. Die Informationen werden den Anwesenden über eine sogenannte Vidiwall vermittelt. Dabei handelt es sich um eine Alternative zu einem Beamer. Leider wird es kein Rahmenprogramm wie etwa einen Apéro oder eine Pause geben.

Weshalb haben Sie sich für diese Art der Durchführung entschieden?

Es gibt Geschäfte, die nicht mehr aufgeschoben werden sollten. Ich spreche etwa von Einbürgerungen, die gemäss unserer Gemeindeordnung nur an einer physischen Versammlung gemacht werden können. Ausserdem halten wir die Durchführung in der aktuellen Situation für vertretbar. Schliesslich war die 14-Tage-Inzidenz im vergangenen November, als wir die GV absagten, rund viermal höher als zum jetzigen Zeitpunkt.

In einem Leserbrief wird sowohl die Verantwortung für das Event als auch die Kosten kritisiert. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um?

Selbstverständlich liegt die Verantwortung für die Versammlung im Freien bei mir und dem Stadtrat. Während des Events, etwa wenn ich spreche, wird Stadtschreiberin Sabrina Gohl darauf achten, dass die Anwesenden sich an die Massnahmen des Schutzkonzeptes halten. Kritik wurde auch an den Kosten für die Veranstaltung der Versammlung im Freien geübt. Den Anlass wie bisher in der Rhyhalle durchzuführen, würde uns fast nichts kosten, da wir dort sowohl die Bestuhlung als auch das technische Equipment haben. Aufgrund der Situation benötigen wir jedoch mehr Platz. Die Lettenhalle hätte sich platztechnisch angeboten. Doch nur schon die Abdeckung des Bodens für Nichtsportanlässe würde mehr kosten als die Bestuhlung und die technische Ausrüstung für die Veranstaltung auf der Grieswiese. Wir haben nun einen vierstelligen Betrag in die Versammlung investiert, doch das ist es dem Stadtrat wert.

Wird es parallel zur Versammlung im Freien eine Liveübertragung geben?

Nein, wir möchten das wie bei einer üblichen Versammlung handhaben. Wer kommt, kann abstimmen und auch mit diskutieren.

Gab es spezielle Herausforderungen?

Das werde ich oft gefragt. Eine Gemeindeversammlung im Freien zu organisieren, ist gar nicht so kompliziert, wie es scheint. Einzig zwei Punkte gab es, die organisatorisch gewissermassen herausfordernd waren: Zum einen ist das die Lenkung der Besucherströme. Wir haben glücklicherweise einen Ort gewählt, bei dem wir eine sehr gut abgegrenzte Eingangskontrolle machen können und so einen idealen Überblick haben. Zum anderen ist das Wetter eine Herausforderung. Wir möchten kein Zelt aufstellen. Deswegen hoffen wir, dass es weder windet noch blitzt oder donnert. Etwas Regen oder Kälte können wir aber verkraften. Notfalls müssten wir die Versammlung auf den Dienstag, 11. Mai, verschieben. Doch eine viel grössere Herausforderung ist es, der Bevölkerung das Vertrauen zu vermitteln, dass wir das Schutzkonzept einhalten und das Risiko für eine Ansteckung klein ist.

Welche Reaktionen haben Sie bisher bekommen?

Die Leute reagieren grossmehrheitlich positiv. Sie sagen, es sei an der Zeit, dass man wieder zusammenkommt. Ich freue mich, die Bürgerinnen und Bürger Diessenhofens wieder einmal persönlich zu treffen. Auf diese Weise kann ich den Anwesenden die Themen besser vermitteln, und wir können näher diskutieren. Das ist auf schriftlichem Weg schwieriger.