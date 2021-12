Trotz Defizit: Lommiser Steuerfuss bleibt gleich

Gemeindeversammlung Trotz Defizit: Lommis kann sich einen tiefen Steuerfuss leisten An der Lommiser Gemeindeversammlung vom kommenden Montag steht nebst dem Budget unter anderem die Sanierung der maroden Mehrzweckhalle auf der Traktandenliste. Olaf Kühne 08.12.2021, 04.20 Uhr

Die bald 60-jährige Lommiser Mehrzweckhalle ist dringend sanierungsbedürftig. Bild: Olaf Kühne

Wie jüngst an der Münchwiler Gemeindeversammlung ist am kommenden Montag auch in Lommis eine Mehrzweckhalle Thema. Im Gegensatz zum Bezirkshauptort dürfte die Sanierung des Baus im Lauchetal aber kaum zum Dauerpolitikum ausarten.

Ist doch der Sanierungsbedarf der Lommiser Mehrzweckhalle unbestritten. Ihre Heizung ist zwar jüngeren Datums und das Dach hat dank eines Unwetters auch erst wenige Jahre auf dem Buckel. Das meiste stammt aber noch aus den 1960er-Jahren. Die Fenster lassen sich nicht mehr öffnen, die Halle hat weder Lüftung noch Isolierung. Im Winter verpuffen die Heizkosten buchstäblich zu einem guten Teil.

Gemeinschaftsprojekt von Schule und Gemeinde

1996 hat die Politische Gemeinde die Halle von der Primarschule übernommen – im Baurecht bis 2095. Dass die Sanierung nun dennoch ein Gemeinschaftsprojekt von Schule und Gemeinde ist, ist der vertrackten Gebäudestruktur geschuldet. Steht doch die Halle nicht alleine. Vielmehr gehört ihre ab kommendem Jahr nicht mehr bewohnte Abwartswohnung weiterhin der Schule, auch befinden sich die Toiletten im nicht zur Halle gehörenden Schulgebäude.

So werden an der Gemeindeversammlung vom kommenden Montag (ab 20 Uhr, just in der Mehrzweckhalle) Gemeinderat und Primarschulbehörde je einen Planungskredit über 50'000 Franken beantragen. Damit soll, nebst der Hallensanierung, unter anderem der schulische Gebäudeteil behindertengerecht und damit auch gesetzeskonform umgebaut werden. Nach Genehmigung der Planungskredite die jeweiligen Baukredite am 15. Mai 2022 an die Urne gelangen.

Aufwand steigt um zehn Prozent

Haupttraktandum ist indes, wie Ende Jahr üblich, das Budget für das kommende Jahr. Hier rechnet der Lommiser Gemeinderat erneut mit steigenden Kosten. Schloss der Betriebliche Aufwand in der Rechnung 2020 noch mit 3,555 Millionen Franken, belief er sich im Budget 2021 bereits auf 3,607 Millionen Franken. Unter dem Strich der 2022er Budgets stehen nun sogar 3,931 Millionen Franken.

Wie so oft ist es auch in Lommis das sprichwörtliche Kleinvieh, das den Mist macht. Sprich, kein Budgetposten sticht wirklich heraus.

So liegt beispielsweise die Steuerkraft der Lommiserinnen und Lommiser seit 2020 im Dreijahresschnitt über dem kantonalen Durchschnitt, was sich im kommunalen Budget 2022 mit 20'000 Franken für den kantonalen Finanzausgleich niederschlägt. Weil in der Sozialhilfe die Fälle zunehmen, steigt dieser Budgetposten von 110'000 auf 157'000 Franken. Asylbewerber beherbergt Lommis aktuell zwar keine, bereits 2020 stand hier eine Null in der Rechnung. Indes müsste die Gemeinde gemäss kantonalem Verteilschlüssel mindestens drei Personen aufnehmen – «sobald passender Wohnraum zur Verfügung steht», wie der Gemeinderat sinnigerweise in seiner Botschaft schreibt. Zumindest das erforderliche Geld hat die Behörde schon mal budgetiert: 40'000 Franken Aufwand bei einem Ertrag von 30'000 Franken. Und so weiter und so fort.

Steuerfuss soll tief bleiben

So resultiert denn unter dem Budget des kommenden Jahres ein Defizit von 130'000 Franken. Den Steuerfuss will der Gemeinderat dennoch bei tiefen 45 Prozent belassen, schreibt aber in seiner Versammlungsbotschaft: «Der Finanzplan für die nächsten Jahre zeigt ein negatives Bild. Allerdings sind die darin berücksichtigten Auswirkungen der Coronapandemie äusserst ungewiss. Dennoch könnten kleinere Entnahmen aus dem Eigenkapital über die nächsten Jahre problemlos getragen werden.»