Gemeindeversammlung Tiefere Steuern gefordert: Ein Kirchbürger setzte sich gegen die Behörde von katholisch Müllheim durch Wegen einer unerwarteten Mehrheit sank der Steuerfuss an der Versammlung der katholischen Kirchgemeinde mehr als ursprünglich geplant. Das budgetierte Minus für 2021 erhöht sich dadurch. Andreas Taverner 02.12.2020, 11.30 Uhr

An der Kirchgemeindeversammlung in Müllheim wollten viele Stimmberechtigten eine weitere Senkung des Steuerfusses. (Bild: Andreas Taverner)

«Bei mir herrscht keine Feststimmung und ich bin enttäuscht.» Das sagte ein Votant am Dienstagabend in der Wielhalle an der Budgetversammlung von katholisch Müllheim. Denn die Behörde hatte den Antrag gestellt, den Steuerfuss auf kommendes Jahr um einen Prozentpunkt auf neu 22 Prozent zu senken. Zu wenig für den besagten Kirchbürger: