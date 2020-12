Gemeindeversammlung «Thur+» sorgt bei Pfyner Stimmberechtigten für rote Köpfe Die Pfyner Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben an der Gemeindeversammlung den Nachtragskredit über 138'000 Franken für die Mehrzweckhalle genehmigt. Rahel Haag 04.12.2020, 16.35 Uhr

Den Antrag der Bürgergemeinde genehmigen die Pfyner Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung einstimmig. Bild: Rahel Haag

Zu reden gibt am Donnerstagabend in der Mehrzweckhalle in Pfyn vor allem das Revitalisierungsprojekt «Thur+». Unter dem Traktandum Verschiedenes und Umfrage hatten die 74 anwesenden Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung über einen Antrag der Bürgergemeinde zu befinden.