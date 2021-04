Gemeindeversammlung SP Sirnach will mit Umfahrung zuwarten, bis Wil West gebaut ist Der Sirnacher Gemeinderat plant die Umfahrungsstrasse Spange Grünau Nord. Die Sozialdemokraten wollen hingegen erst sehen, wie sich die geplante Autobahnausfahrt zwischen Sirnach und Wil auf den kommunalen Verkehr auswirkt. Olaf Kühne 13.04.2021, 16.55 Uhr

Die östliche Ausfahrt aus dem Q20-Kreisel ist längst gebaut, mündet jedoch in einen Feldweg mit Fahrverbot. Die neue Umfahrung soll dereinst bis zur Frauenfelderstrasse (am oberen Bildrand) führen. Nördlich des Basketballplatzes auf der Schulanlage Grünau soll zudem die neue Dreifachturnhalle entstehen. (Bild: Olaf Kühne)

Noch ist coronabedingt nicht ganz sicher, ob Sirnach am 7. Juni nach längerer Pause wieder wird eine Gemeindeversammlung durchführen können. Findet sie indes statt, wird die Sirnacher SP einen Antrag stellen: Der Gemeinderat soll die Planung der Umfahrungsstrasse Spange Grünau Nord auf Eis legen.

Fredi Kuhn

Präsident SP Sirnach (Bild: ZVG)

«Wir sind nicht gegen neue Strassen», sagt der Sirnacher SP-Präsident Fredi Kuhn im Gespräch mit unserer Zeitung. «Die Umfahrungsstrasse Spange Hofen haben wir damals unterstützt. Auch die Entlastung des Dorfzentrums ist uns ein Anliegen.»

Selbst gegen die nun in der Planung stehende Umfahrungsstrasse Spange Grünau Nord, welche dereinst den Q20-Kreisel mit der Frauenfelderstrasse verbinden und so im Dorfzentrum den Kirchplatz vom Durchgangsverkehr entlasten soll, sei man nicht prinzipiell, führt Fredi Kuhn weiter aus. «Aber die Strasse drängt sich vorläufig nicht auf.»

Sie sei bereits 2004 in den Verkehrsrichtplan aufgenommen worden - und damit zu einem Zeitpunkt, als der inzwischen zumindest in der Planung konkret gewordene zusätzliche Autobahnanschluss Wil West noch in den Sternen stand.

«Das Verkehrsleitbild unserer Gemeinde hält fest, dass mit diesem Anschluss unser Dorfzentrum von einem grossen Anteil des Schwerverkehrs entlastet wird», führt Kuhn weiter aus. «Wil West dürfte das Zentrum genügend entlasten, ist doch anzunehmen, dass viele Benutzer, die in Richtung Wil-St. Gallen fahren wollen, ihren Weg über den neuen Anschluss wählen werden.» Die SP wolle deshalb abwarten, wie sich der Verkehr im Dorf entwickelt, wenn der Autobahnanschluss gebaut ist. «Ob dann die Spange Grünau Nord überhaupt noch notwendig sein wird, wird sich weisen.»

Der Antrag der SP Sirnach erfolge nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund, dass auf die Gemeinde in naher Zukunft «einige zum Teil happige Investitionen» zukommen werden. Als Beispiele benennen Kuhn und seine Mitstreiter unter anderem die neue Dreifachturnhalle Birkenweg und den Kreisel Q20-Winterthurerstrasse.

Erschliessung der Dreifachsporthalle ebenfalls über Q20-Kreisel

Der längst gebaute Q20-Kreisel am Sirnacher Ortseingang, der dereinst der Anfang der Spange Grünau Nord sein soll, steht derzeit nicht nur wegen der Umfahrungsstrasse im Fokus. Wenige Meter östlich des Kreisels soll dereinst die Dreifachturnhalle Birkenweg zu stehen kommen. Über dieses Projekt werden die Sirnacher im kommenden September abstimmen.

Die Erschliessung dieser Turnhalle würde schon einen Teil der Umfahrung Grünau Nord ausmachen, für sie wird der Gemeinderat bereits an der kommenden Gemeindeversammlung einen Eventualkredit vorlegen. Dessen Höhe ist noch nicht bekannt. Im vergangenen September bezifferte ihn Gemeindepräsident Kurt Baumann mit «sicher über 300'000 Franken». Eigentlich wollte die Behörde das Vorhaben schon an der dann aber coronabedingt abgesagten Gemeindeversammlung im Dezember unterbreiten. Indes findet sich im inzwischen genehmigten Budget 2021 ein Betrag über 50'000 Franken für die «Erschliessung Grünau (Spange Grünau Nord)».

Kurt Baumann

Gemeindepräsident Sirnach (Bild: Donato Caspari)

«Für die Turnhallenerschliessung legen wir einen Eventualkredit vor, weil dieser nur zum Tragen kommt, wenn im September der Baukredit für die Sporthalle genehmigt wird», erklärt Gemeindepräsident Kurt Baumann auf Anfrage unserer Zeitung. «Und damit wir die Planung der Erschliessung noch in diesem Jahr starten könnten, haben wir die 50'000 Franken ins Budget 2021 aufgenommen.»

Buslinie zum Fachmarkt soll dereinst über Umfahrung führen

Dabei erinnert Kurt Baumann auch an die politische Vorgeschichte der Umfahrungsstrasse Spange Grünau Nord: «2007 erhielten wir durch die Gemeindeversammlung den Auftrag, die Strasse zu planen. 2008 erhielten wir als Gemeinderat dann unseren Gegenantrag genehmigt, Grünau Nord erst anzupacken, wenn die Umfahrung Hofen in Betrieb ist - was bekanntlich vergangenes Jahr der Fall war.»

Die Spange Grünau Nord sei jedoch nicht nur für die Zentrumsentlastung relevant, führt Kurt Baumann weiter aus. Derzeit entstehe am Ortseingang der Fachmarkt Ebnet. Dessen Betreiber sei verpflichtet, eine Buslinie zu unterhalten, welche die Bahnhöfe Sirnach und Münchwilen mit dem Einkaufszentrum verbindet. Und diese Buslinie würde dereinst idealerweise über die Spange Grünau Nord führen, wodurch auch die Sirnacher Quartiere Sonnenberg und Untermatt wieder ÖV-Anschluss hätten.