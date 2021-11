Um fünf Prozentpunkte: Sirnacher Gemeinderat will Steuern senken

Gemeindeversammlung Sirnacher Gemeinderat will die Steuern um fünf Prozentpunkte senken – und eine Randzeitenbetreuung einführen An der Gemeindeversammlung vom 14. Dezember steht nicht nur eine Steuerfusssenkung zur Abstimmung. Das Stimmvolk befindet auch darüber, ob die Gemeinde das Teileigentum der Kirchgemeinde am «Dreitannen» übernehmen soll. Miguel Lo Bartolo 30.11.2021, 11.50 Uhr

Sirnach zählt gut 8000 Einwohnerinnen und Einwohner und hat für seine Grösse einen vergleichsweise hohen Steuerfuss. Bild: Olaf Kühne

Die Steuerkraft steigt in Sirnach. Der Gemeinderat will folglich an der Budgetversammlung vom 14. Dezember einen erfreulichen Antrag für die Steuerzahlenden vorbringen: eine Steuerfusssenkung um fünf Prozentpunkte, von 150 auf 145. Da Sirnach als Einheitsgemeinde organisiert ist, ist hierbei auch die Steuerfusssenkung der Schulgemeinde um zwei Prozentpunkte miteingerechnet.