Gemeindeversammlung Null statt acht Prozentpunkte: Stimmvolk in Tobel-Tägerschen schmettert Steuerfusserhöhung ab Der Gemeinderat von Tobel-Tägerschen brachte ein heikles Anliegen an die Budgetgemeinde vom Montagabend. Das Stimmvolk sollte einer Steuerfusserhöhung um acht Prozentpunkte gutheissen. Stattdessen entschied sich der Souverän für einen rigoroseren Sparkurs. Christof Lampart 23.11.2021, 16.50 Uhr

Die geplante Steuerfusserhöhung führte dazu, dass die Budgetgemeinde 2022 mit 113 Stimmberechtigten sehr gut besucht war. Bild: Christof Lampart

Gemeindepräsident Rolf Bosshard versucht die 113 Stimmberechtigten, die sich am Montagabend in der Primarschulturnhalle einfinden, von Anfang an «mit ins Boot» zu holen. Man habe, als man im Juni 2016 die Geschäfte in der Gemeinde übernommen hatte, ein Erbe vorgefunden, das aus vielen unerledigten und zugleich teuren Infrastrukturprojekten wie Wasserreservoir, Turnhalle sowie etlichen baufälligen Strassen und Wasserleitungen bestanden habe, erklärt Bosshard. Man habe danach Stück für Stück versucht, den Investitionsstau aufzulösen, doch die grundlegende Krux sei geblieben: