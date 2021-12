Gachnang will seine Wasserlebensader bis 2035 sanieren

Nebst dem Verpflichtungskredit für die Sanierung der Druckleitung Forre befinden die Stimmberechtigten über den Voranschlag 2022 inklusive Steuerfuss, der gemäss Antrag der Behörde unverändert bei 42 Prozent bleiben soll. Der Gemeinderat rechnet für kommendes Jahr bei einem Aufwand von 15,295 Millionen Franken mit einem Defizit in der Höhe von 424'000 Franken – 37'000 Franken mehr als im Budget 2021. Der Gemeinderat will kommendes Jahr Nettoinvestitionen von 3,708 Millionen tätigen (Budget 21: 3,016 Millionen). Der Bilanzüberschuss wird aufgrund des budgetierten Defizits per Ende 2022 bei 10,407 Millionen Franken liegen. Wie Gemeindepräsident Roger Jung erklärt, kann der Aufwandüberschuss 2022 durch den Bilanzüberschuss aufgefangen werden. Zwar rechne man beim Fiskalertrag mit einem Zuwachs von 234'000 Franken gegenüber Budget 2021. Jung gibt aber zu bedenken, dass mit der möglichen Abschaffung der Grundstückgewinnsteuer in weiterer Zukunft Gachnang ein Ausfall von drei Steuerprozenten, also etwa 1,2 Millionen Franken, drohen dürfte. (ma)