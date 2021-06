Gemeindeversammlung Thundorf Zufahrt Sportplatz Rechnung

Unter dem Traktandum Verschiedenes und Umfrage ergriff Gemeindepräsident Dani Kirchmeier zunächst gleich selbst das Wort und äusserte sich über zuletzt vermehrt vorgekommenen Vandalismus in der Gemeinde, unter anderem mit Schmierereien an Privatgebäuden oder am Gemeindehaus. «Als Idioten, man kann es nicht anders sagen», bezeichnete Kirchmeier die Unbekannten, die in einer Nacht- und Nebelaktion an der Friedbergstrasse Dolendeckel entfernten. «Wir haben die Polizei informiert und Anzeige gegen Unbekannt erstattet», sagte Kirchmeier und bat die Bevölkerung um Mithilfe. Sollte jemand etwas beobachten, soll er sich direkt bei der Polizei melden. Kirchmeier ergänzte: «Das können und wollen wir nicht tolerieren.» (sko)