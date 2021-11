Mammern stimmt an Gemeindeversammlung Budget 2022 zu

«Wir sind gut ins neue Schuljahr gestartet», sagte Schulpräsidentin Monika Ribi Bichsel und blendete zum Thema Schulraumerweiterung. Die Details seien auf der Website aufgeschaltet. Angedacht ist ein Architekturwettbewerb im Frühling 2022. «Für den Kreditantrag fehlen im Moment noch die Grundlagen», so Ribi Bichsel. Die Landfrage für die Schulraumerweiterung warf Fragen auf, wie «Warum will die Schule der evangelischen Kirchgemeinde wieder Land abschränzen?». Man habe alles angeschaut und sei in abklärenden Gesprächen, so die Schulpräsidentin. (kü)