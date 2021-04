Gemeindeversammlung Homburg sagt Ja zum 14. Plus in Folge sowie zu mehreren Kreditvorlagen Vier Mal Ja auf dem Seerücken: In Homburg gibt das Stimmvolk sowohl der Rechnung als auch drei Kreditanträgen seinen Segen. Diskussionen gab es einzig wegen einer geplanten 5G-Antenne. Manuela Olgiati 22.04.2021, 16.31 Uhr

Die Stimmberechtigten während einer Abstimmung in der Mehrzweckhalle Hörstetten. Bild: Manuela Olgiati

Finanziell wirtschaftet Homburg erfolgreich. Gemeindepräsident Thomas Wiget kann den 14. positiven Abschluss in Folge präsentieren. «Wir budgetierten etwas vorsichtig, unsere Finanzen sind im Lot», sagte Gemeindepräsident Thomas Wiget an der Rechnungsgemeindeversammlung vom Mittwochabend in der Mehrzweckhalle Unterhörstetten. Eine weitere Reduktion des Steuerfusses von derzeit 52 Prozent stehe derzeit aber nicht zur Diskussion.