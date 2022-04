Anonyme Spende für den gewünschten Spielplatz

Gemeindeversammlung Homburg ist nebel- und fast sorgenfrei: Plus in der Rechnung und anonymer Spender für geforderten Spielplatz Politisch Homburg verzeichnet nach dem Gewinn 2021 ein dickes Polster, was die Stimmberechtigten goutieren. Dafür machten sich mehrere Mütter für den Bau eines Spielplatzes stark. Der Gemeinderat will dafür kein Geld ausgeben. Eine Lösung gibt's trotzdem. Jean-Marc Rossi 26.04.2022, 11.30 Uhr

Thomas Wiget führt durch die Versammlung in Unterhörstetten. Bild: Jean-Marc Rossi

«Schön, dass ihr da seid und euch für die Gemeinde interessiert!» Immerhin 56 Stimmberechtigte begrüsste Gemeindepräsident Thomas Wiget vergangene Woche in der Mehrzweckhalle Unterhörstetten. Trotz grimmigem Blick versprach Wiget den Anwesenden «eine blühend gedeihliche Entwicklung» für politisch Homburg, der flächenmässig viertgrössten, jedoch am dünnsten besiedelten Gemeinde des Kantons.

In den vergangenen Jahren sei es gelungen, den Steuerfuss von 90 auf etwas über 50 Prozent zu senken und gleichzeitig das Eigenkapital zu erhöhen. Während der Pandemie wurde Homburg von «schlimmen Ereignissen» verschont. Was den Gemeindepräsidenten jedoch ärgert, sind dreistellige Zahlungsrückstände, die eingetrieben werden müssten und die schwer einzuschätzende Entwicklungen bei der Budgetierung. Dennoch steht die Gemeinde finanziell gut da. Der Gemeinderat beantragte, den Ertragsüberschuss dem Eigenkapital zuzuweisen, wodurch dieses auf über acht Millionen anwachsen würde.

«Ein wirklich komfortables Polster für eine Gemeinde unserer Grösse, die erst noch über dem Nebel liegt.»

Die Rechnung 2021 schliesst mit einem Gesamtergebnis von rund 252'000 Franken bei Investitionen von knapp mehr als einer Million Franken anstelle des budgetierten Verlustes von 114 000 Franken ab. Sowohl die Jahresrechnung wie auch die Gewinnverwendung wurden einstimmig bewilligt.

«Wie viele Kinder sollen wir noch auf die Welt bringen?»

Sechs junge Frauen erkundigten sich nach dem Verbleib ihrer Anfrage. Die Einwohnerinnen von Homburg, alles Mütter kleinerer Kinder, hatten vor zwei Jahren den Bau eines Spielplatzes angeregt und ein Konzept eingereicht. Der Spielplatz soll zugleich als Treffpunkt mit Grillstelle für die Bevölkerung angelegt werden. «Spielplätze mit Fussballwiese sind in Hörhausen und Unterhöchstetten realisiert worden, während in Homburg trotz steigender Anzahl an Kindern das Projekt im Sand verlaufen ist. Wie viele Kinder sollen wir noch auf die Welt bringen?», fragte eine Mutter.

Gemeinderätin Erika Brüllhardt orientierte darüber, dass die Schulgemeinde zwar bereit sei, das Grundstück zu Verfügung zu stellen, nicht aber für die Finanzierung, die Gestaltung und den Unterhalt aufzukommen. Auch müssten Vorschriften und Haftung rechtlich abgeklärt werden. Um eine finanzielle Unterstützung und eine Baubewilligung der Gemeinde zu erhalten, müsse die Schulgemeinde erst ein Projekt erarbeiten. Während der Versammlung überraschte allerdings die Mitteilung, dass sich ein anonymer Spender anerboten habe, die Finanzierung des Kinderspielplatzes sicherzustellen. Der anonyme Spender, wie auch Hanspeter Vierling, der den anschliessenden Apéro im Lerchenhof offerierte, wurde mit Applaus verdankt.