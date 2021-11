Bettwiesen senkt an der Gemeindeversammlung den Steuerfuss

Gemeindeversammlung Bettwiesen senkt den Steuerfuss um zwei Prozentpunkte – und heisst ein Kreditbegehren von 2,7 Millionen Franken gut Die Bettwieser Gemeindeversammlung ist eine kurzweilige Angelegenheit und rasch über die Bühne gegangen. Einzelne Wortmeldungen aus der Bevölkerung gibt es zum Kreditbegehren für die Erweiterung der Kanalisation und zum vorgelegten Budget 2022. Christoph Heer 18.11.2021, 12.30 Uhr

Die Bettwieserinnen und Bettwieser halten ihre grünen Stimmkarten hoch, um den Anträgen des Gemeinderats zuzustimmen. Bild: Christoph Heer

Eigentlich finden die Bettwieser Gemeindeversammlungen jeweils im Untergeschoss des Kindergartens statt. Am Mittwoch aber versammeln sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in der Turnhalle. «Im UG des Kindergartens hätten bloss 50 Stimmberechtigte Einlass erhalten», sagt Gemeindepräsident Patrick Marcolin eingangs der Versammlung. An der Gemeindeversammlung nehmen diesmal 63 Personen teil.