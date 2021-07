Gemeindesteuerfuss Trend zu tieferen Gemeindesteuerfüssen verliert an Fahrt: Steuerkraft im Thurgau erstmals seit zehn Jahren gesunken Die Gemeinden im Kanton Thurgau senken die Steuerfüsse seltener als zuvor. Nur noch sechs der 80 politischen Gemeinden haben ihre Steuerfüsse für 2021 gesenkt, zwei erhöhten den Ansatz gar. Bei den Schulgemeinden senkt ihn jede dritte. Auffallend ist: Die Steuerkraft pro Einwohner ist um 2 Prozent auf 2162 Franken gesunken. Hans Suter 10.07.2021, 05.10 Uhr

Zwischen 2000 und 2012 sank der durchschnittliche Steuerfuss der politischen Gemeinden von 74,8 auf 58,6 Prozent kräftig. Bild: Britta Gut

Der durchschnittliche, nach der Einwohnerzahl gewichtete Gemeindesteuerfuss liegt im Kanton Thurgau mit 57 Prozent lediglich 0,1 Prozentpunkte unter dem Wert von 2020. Damit hat sich der Abwärtstrend der vergangenen Jahre weiter abgeschwächt. Das zeigen die Erhebungen der kantonalen Dienststelle für Statistik. Zum Vergleich: Zwischen 2000 und 2012 sank der durchschnittliche Steuerfuss der politischen Gemeinden von 74,8 auf 58,6 Prozent kräftig.

Steuerkraft ist um zwei Prozent gesunken

Die Statistiker sind aber noch auf ein nicht weniger interessanteres Phänomen gestossen: Erstmals seit über zehn Jahren ist die Steuerkraft pro Einwohner im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Mit 2162 Franken war sie rund 2 Prozent oder 40 Franken tiefer als 2019. In 38 der 80 Thurgauer Gemeinden ging die Steuerkraft zurück. Am stärksten sank sie in Wilen (–18 Prozent), gefolgt von Neunforn (–17), Mammern (–15), Berg und Amriswil (beide –10 Prozent).

Die Ursachen können sehr unterschiedlich und je nach Klumpenrisiko schwankungsanfällig sein. Ein Beispiel: Laut Gemeinderatsschreiber und Steuersekretär Martin Gisler liegt die Ursache in der Politischen Gemeinde Wilen beim Steuersubstrat der juristischen Personen. «Die sieben fetten Jahre sind vorbei», sagt er. «Zuvor sind die Steuereinnahmen stark gestiegen, nun sind sie gesunken.»

Gestiegen ist die Steuerkraft in 34 Gemeinden. Die stärkste Zunahme verzeichnete laut den Statistikern Kesswil (+20 Prozent). In weiteren acht Gemeinden lag der Anstieg zwischen 10 und 20 Prozent. In acht Gemeinden blieb die Steuerkraft pro Einwohner mehr oder weniger auf dem Vorjahresniveau (+/–0,5 Prozent).

Seit 2017 führt Warth-Weiningen die Rangliste der Gemeinden mit der höchsten Steuerkraft pro Einwohner an. 2020 betrug die Steuerkraft hier 5572 Franken, rund 260 Franken mehr als im Vorjahr. Mit diesem Anstieg von 5 Prozent baute Warth-Weiningen den Vorsprung auf die Gemeinden Bottighofen (4707 Franken) und Salenstein (3663 Franken) aus, die auf den Rängen 2 und 3 folgen.

Eine ebenfalls hohe Steuerkraft von über 3000 Franken pro Einwohner weisen die Gemeinden Ermatingen, Horn und Gottlieben auf. Am anderen Ende der Rangliste befindet sich neu Salmsach mit einer Steuerkraft von 1546 Franken pro Einwohner. Salmsach löste damit die Gemeinde Sommeri ab, die sich durch einen kräftigen Anstieg der Steuerkraft auf 1599 Franken (+15 Prozent) neu auf dem drittletzten Rang befindet. Laut den Statistikern ist die mittlere Steuerkraft pro Einwohner (Median) über die letzten 15 Jahre stetig gestiegen. 2005 lag sie bei 1353 Franken, 2020 betrug sie 2024 Franken.

Nur zwei Gemeinden haben den Steuerfuss erhöht

Einen höheren Gemeindesteuerfuss verzeichnen 2021 lediglich zwei der 80 Thurgauer Gemeinden: In Horn und Affeltrangen steigen die Steuerfüsse je um 2 Prozentpunkte. Sechs Gemeinden haben ihren Steuerfuss hingegen gesenkt. Die stärkste Reduktion gibt es in Roggwil (–6 Prozentpunkte), gefolgt von Herdern, Birwinken und Homburg (je –3) sowie Basadingen-Schlattingen und Weinfelden (je –2).

Den tiefsten Gemeindesteuerfuss verzeichnet – wie in den letzten drei Jahren – die Gemeinde Warth-Weiningen mit 32 Prozent. Dahinter folgen Tägerwilen (33) und Horn (34). Ebenfalls unter 40 Prozent liegen die Steuerfüsse in Bottighofen, Mammern und Münsterlingen. Arbon weist mit 76 Prozent den höchsten Steuerfuss auf. Die Stadt am Bodensee führt damit zum elften Mal in Folge die Rangliste der Gemeinden mit den höchsten Steuerfüssen an. Vergleichsweise hoch sind die Steuerfüsse auch in den Politischen Gemeinden Romanshorn (72), Amlikon-Bissegg und Bischofszell (beide 70).

Etwas weniger Senkungen bei den Schulsteuerfüssen

24 der 72 Schulgemeinden haben 2021 ihre Schulsteuerfüsse gesenkt. Das sind etwas weniger Reduktionen als im Vorjahr (2020: 32 Schulgemeinden). Sechs Schulgemeinden haben ihren Steuerfuss erhöht. In den restlichen 42 Schulgemeinden bleiben die Ansätze unverändert. Der durchschnittliche gewichtete Schulsteuerfuss ist damit etwas weniger stark gesunken als im Vorjahr. Mit 90 Prozent liegt er 0,5 Prozentpunkte unter dem Wert von 2020. Seit 2004 sind die Schulsteuerfüsse aber klar zusammengerückt. Lagen sie im Jahr 2004 noch zwischen 54 und 121 Prozent, bewegen sie sich 2021 zwischen 65 und 107 Prozent.

Gesamtsteuerfüsse in der Hälfte der Gemeinden stabil

Die Gesamtsteuerfüsse – die Summe aus Staatssteuer (117 Prozent), Gemeinde-, Schulgemeinde- und Kirchensteuer – sind 2021 etwas weniger stark gesunken als in den Vorjahren. In 45 der 80 Thurgauer Gemeinden bleiben die Gesamtsteuerfüsse des Vorjahres – unabhängig von der Konfessionszugehörigkeit – unverändert. Für die evangelische Bevölkerung erhöht sich der Ansatz in sieben, für die katholische Bevölkerung in fünf Gemeinden.

Schön und steuerlich sehr günstig: Mit 227 Prozent führt die Gemeinde Bottighofen weiterhin die Rangliste der tiefsten Gesamtsteuerfüsse für die evangelische Bevölkerung an. Bei den Katholischen teilen sich Warth-Weiningen und Bottighofen mit 234 Prozent den 1. Platz. Der Staatssteuerfuss liegt bei 117 Prozent.

Bild: Ralph Ribi

Am stärksten war die Veränderung nach oben für die Bevölkerung beider Konfessionen in Rickenbach (+8 Prozentpunkte). Ebenfalls höher sind die Ansätze in Salenstein, Gachnang, Altnau, Langrickenbach, Mammern und Bussnang. In den restlichen Gemeinden sind die Steuerfüsse gesunken. Die stärkste Reduktion gibt es für die evangelische Bevölkerung der Gemeinde Braunau (–10 Prozentpunkte) und für die katholischen Einwohnerinnen und Einwohner von Müllheim und Hüttlingen (je –7 Prozentpunkte).

Auch für die juristischen Personen bleiben die Steuerfüsse in knapp über der Hälfte der politischen Gemeinden auf dem Vorjahresniveau. In 32 Gemeinden sind die Gesamtsteuerfüsse niedriger, in sieben Gemeinden höher als 2020.