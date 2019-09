Gemeinderat Wagenhausen will die Autos beim kontroversen Projekt «Schööfferwis» unter dem Boden

Gemeinderat Wagenhausen will die Autos beim kontroversen Projekt «Schööfferwis» unter dem Boden Der Gemeinderat Wagenhausen beantragt beim Projekt «Schööfferwis» einen Zusatzkredit für eine Tiefgarage. Über die Höhe der Kosten gibt sich Gemeindepräsident Roland Tuchschmid zurückhaltend. Stefan Hilzinger

Der schicke Flitzer im Vordergrund der Visualisierung dürfte gemäss überarbeitetem Projekt in einer Tiefgarage stehen. (Bild: PD)

Ganz aus dem Sack lassen, will Roland Tuchschmid die Katze im Moment noch nicht. «Nein, ich möchte nicht sagen, wie viel die Tiefgarage etwa kosten wird», sagt der neue Gemeindepräsident von Wagenhausen. Klar ist, dass der Gemeinderat den Stimmbürgern an der Budgetversammlung vom 22. November dazu einen Kredit unterbreiten wird. Vergleichbare Projekte rechnen mit Kosten von zwischen 35'000 und 40'000 Franken pro Platz.

Roland Tuchschmid, Gemeindepräsident Wagenhausen. (Bild: PD)

Es geht um das Projekt «Schööfferwis» in Kaltenbach. Dort will die Gemeinde auf einer ihr gehörenden Parzelle ein Wohn- und Geschäftshaus erstellen. An der Budgetversammlung im Dezember 2018 gaben die Stimmbürger grünes Licht für den Baukredit über 3,5 Millionen Franken.

Doch in der Zwischenzeit hat der Gemeinderat eine Studie für eine Tiefgarage erstellen lassen. Der Gemeindepräsident sagt:

«Zahlreiche Voten aus der Bevölkerung haben uns zu diesem Schritt bewogen.»

Ausserdem habe die Gemeinschaftspraxis Ärzte am Rhein AG entschieden, die Praxis in Kaltenbach schon von Anfang mit fünf Ärzten zu starten. Auch dies werde die Nachfrage nach Parkplätzen erhöhen. «Ohne Tiefgarage hat das Projekt keinen Sinn.»

Gemeinschaftspraxis will Garagenplätze kaufen

Noch kennt Tuchschmid die Zahlen der nun zusätzlich geplanten Tiefgarage nicht. Der Kostenvoranschlag (+/- zehn Prozent) für den Neubau inklusive Tiefgarage mit 13 Parkplätzen soll im November vor der Versammlung vorliegen. Laut Tuchschmid ist die Gemeinschaftspraxis als Mieterin der Gewerberäume im Parterre bereit, acht Plätze in der Tiefgarage im Eigentum zu übernehmen.

Dazu haben die Stimmbürger an der Budgetversammlung ebenfalls das letzte Wort. Ansonsten bleibt das Gebäude Eigentum der Gemeinde.

«Es ist ja der Sinn der Sache, dass die Gemeinde aus der Investition einen regelmässigen Ertrag hat, was die Rechnung entlastet.»

Die Zeit drängt, denn die Gemeinschaftspraxis möchte auf Ende 2020 von Eschenz nach Kaltenbach umziehen. «Und für die Wohnungen habe ich auch schon Anfragen erhalten», sagt Tuchschmid.