Gemeinderat Tobel-Tägerschen muss wieder mit Vakanz auskommen

Gemeinderat Roger Kernen verzichtet auf eine Wiederwahl. Wieder gewählt wurden Gemeindepräsident Rolf Bosshard und die Gemeinderäte Stefan Blum, Andreas Eggenberger und Rolf Frei. (Bild: PD)

Gemeinderat von Tobel-Tägerschen sucht nach Kandidaten für den zweiten Wahlgang

In drei Gemeinderat besteht nach wie vor eine Vakanz. Die Behörde muss jetzt festlegen, wie sie bei der Kandidatensuche weiter vorgehen will. Dabei könnten die Stimmen an «Vereinzelte» eine Rolle spielen.