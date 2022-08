Wängemer Gemeinderat tritt geschlossen wieder an

Gesamterneuerungswahlen Der gesamte Wängemer Gemeinderat stellt sich am 27. November der Wiederwahl Nachdem Wängi zwei Ersatzwahlen hinter sich hat, dürften die bevorstehenden Gesamterneuerungswahlen kaum neue Gesichter in den Gemeinderat bringen: Alle Bisherigen treten wieder an. Olaf Kühne 17.08.2022, 04.35 Uhr

Die Gemeinde Wängi dürfte am 27. November beschauliche Gesamtereneuerungswahlen erleben. Bild: Olaf Kühne

Wie in den meisten anderen Gemeinden stehen auch in Wängi am 27. November die Gesamterneuerungswahlen der Gemeindebehörden auf der Agenda. Nur hat der Wängemer Gemeinderat seine Erneuerung bereits hinter sich.