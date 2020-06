Gemeinderat Frauenfeld steckt 1,26 Millionen Franken Gewinn in ein fast unbestrittenes Covid-19-Kässeli und streitet über Investitionen sowie politische Haltung Die Stadt Frauenfeld äufnet den Gewinn aus der Rechnung 2019 der Stadtverwaltung in einem Covid-19-Fonds. Zu welchen Betroffenen das Geld fliesst, ist noch unklar. Hitzige Diskussionen gab es zu Investitionen und zur politischen Haltung im Stadt- und Gemeinderat. Samuel Koch 25.06.2020, 16.50 Uhr

Für die Ratsmitglieder vorbereitete Geschäftsunterlagen im Grossen Bürgersaal im Rathaus. Bild: Andrea Stalder

Corona trübt den Blick in die Glaskugel. Darüber waren sich am Mittwochabend im Gemeinderat alle einig. Übereinstimmung gabs auch in Bezug darauf, dass die Stadt Frauenfeld Unterstützungsgelder zur Abfederung der Auswirkungen rund um die Coronapandemie nicht wie Weinfelden per Giesskannenprinzip an alle verteilen will.

Nach einer rund dreieinhalb Stunden dauernden Debatte – mit genügend Abstand konnte zum ersten Mal seit Februar wieder eine Sitzung im Rathaus stattfinden – stimmten die 37 Ratsmitglieder der Rechnung sowie der Verwendung des Gewinns der Stadtverwaltung grossmehrheitlich (27 Ja, 7 Nein, 3 Einhaltungen) zu. So fliesst der Gewinn in Höhe von 1,26 Mio. Franken aus der Stadtrechnung also in einen Covid-19-Fonds.

Strukturelles Defizit unangebracht

Pascal Frey, Gemeinderat SP. Bild: PD

Christoph Regli, Gemeinderat CVP. Bild: PD

Dieses Geld sei sinnvoll einzusetzen. «Es soll dort eingesetzt werden, wo Existenzen bedroht sind», forderte Gemeinderat Pascal Frey für die Fraktion SP. Gegen die Giesskanne sprach sich auch Gemeinderat Christoph Regli (Fraktion CVP/EVP) aus. Er forderte, dass die Botschaft zum Fonds rasch ins Parlament komme. Er sagte:

«Und bei Härtefällen kann der Stadtrat schon vorher reagieren.»

Stefan Vontobel, Gemeinderat FDP. Bild: PD

Die Schwierigkeit werde sein, es allen recht zu machen, sagte Gemeinderat Stefan Vontobel für die FDP-Fraktion. Wichtig sei, dass die Gelder rasch einzusetzen und dem Fonds ein Enddatum per 2021 zu geben. Einzig Teile der Fraktion SVP/EDU setzten sich gegen den Fonds zur Wehr. Gemeinderätin Severine Hänni sagte:

Severine Hänni, Gemeinderätin SVP. Bild: Reto Martin

«Wir wehren uns gegen ein Covid-Kässeli.»

Die Zahlen aber bezeichnete sie als «wenig diskutierbar». Diese Meinung teilte Gemeinderat Peter Hausammann als Präsident der Geschäftsprüfungskommission (GPK) Finanzen und Administration. «Der Gewinn ist überraschend hoch», sagte er.

Peter Hausammann, Gemeinderat CH. Bild: PD

Rechne man den budgetierten Landverkauf Twerenbold dazu, hätte gar ein Gewinn von 4,2 Mio. Franken resultiert. «Das sind satte sechs Steuerprozente», sagte er. Nebst wohlwollenden richtete er aber auch tadelnde Worte punkto Budgetgenauigkeit an den Stadtrat. Politiker kommunizierten halt lieber ein besseres Ergebnis als ein schlechteres. 3,7 Mio. Franken Abweichung zum Budget sei aber schon «etwas viel».

Stadtrat setzt frühzeitig ein Zeichen

Zum Covid-19-Fonds spiele es für die finanzielle Situation der Stadt keine Rolle, ob die Gelder aus dem Gewinn 2019, den Erträgen 2020 oder später genommen werden. Dem Stadtrat gehe es vor allem darum, «frühzeitig ein Zeichen zu setzen». Die GPK unterstützte den Antrag, jedoch nur, wenn Beschlüsse zum Fonds dem fakultativen Referendum unterstehen.

Das 5-Jahr-Jubiläum unter HRM2 erlaube erstmals richtige Vergleiche. Hausammann zählte die vergangenen fünf Abschlüsse hintereinander auf, zuletzt folgten drei positive. In Anspielung auf Otto Walkes sagte er:

«Nicht nur Dänen lügen nie, auch Zahlen lügen nie.»

Es sei unangebracht – und da pflichteten ihm die Nachredner aus den Fraktionen bei – im Zusammenhang mit der Erfolgsrechnung von einem strukturellen Defizit zu sprechen. Das Problem liege eher in der Gesamtrechnung. Hausammann kritisierte ebenso den Umsetzungsgrad bei den Investitionen (2019: 7,5 Mio.). Er sagte:

«Wir haben zu tiefe Investitionen, das wollen wir nicht.»

Stefan Geiges, Gemeinderat CVP. Bild: PD

Aus den Fraktionen tönte es ähnlich. «Ein Investitionsstau wie bei den Liegenschaften darf nicht mehr passieren», sagte Frey. «Der Umsetzungsgrad ist wieder tiefer ausgefallen als geplant, trotz der eingespielten Korrektur von 20 Prozent», sagte Vontobel. Deshalb forderte die FDP fürs Budget 2021 eine höhere Korrektur.

Andreas Elliker, Departementsvorsteher Bau und Verkehr. Bild: Mathias Frei

CVP-Gemeinderat Stefan Geiges brach in eigenem Namen eine Lanze fürs Tiefbauamt. Bauprojekte seien manchmal wegen Anstösser schwierig umzusetzen, was er als Gesellschaftsproblem bezeichnete. «‹Ghaue oder gstoche› Investitionen durchzusetzen, ist eine schlechte Idee», kritisierte der Bauunternehmer. Bauvorsteher Andreas Elliker erinnerte, dass eine solche Genauigkeit utopisch sei. «Wir versuchen aber unser Bestes.»

Giftpfeil namens Neoliberalismus

Heinrich Christ, Gemeinderat CH. Bild: PD

Den Zusammenhang zwischen anstehenden Grossinvestitionen wie dem Hallenbad und Sparübungen wie dem Projekt Balance bezeichnete Heinrich Christ für die Fraktion CH/GLP/Grüne als «bizarr». Investitionen seien aus eigener Kraft zu stemmen, ohne Aufgaben kaputtzusparen. «Neoliberale Tagträume gehören in die Mottenkiste», sagte Christ und erntete sowohl von Vontobel als auch Stadtpräsident Anders Stokholm Konter. Letzterer sagte:

Anders Stokholm, Stadtpräsident Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

«Neoliberalismus habe ich im Stadtrat also noch nicht festgestellt.»

Viel eher gelte es, sich im Sinne des Gemeinwesens einzusetzen. Die Erarbeitung der auf den Spätsommer vorgesehene Botschaft zum Covid-19-Fonds habe begonnen. Die Schwierigkeit werde sein, die Brennpunkte in Wirtschaft und Gesellschaft zu erkennen. «Es wird einschlagen, das wissen wir», sagte Stokholm. «Wo aber noch nicht.»