Gemeindelogos Gachnang hat das teuerste, Altnau das älteste: Alle Thurgauer Gemeindelogos im Überblick Fast alle Thurgauer Gemeinden führen ein eigenes Logo als Erkennungsmerkmal. Die Geschichten dahinter könnten unterschiedlicher kaum sein: Vom Gratis-Sujet bis zum teuren Werk einer Profiagentur ist alles dabei.

Stefan Marolf 13.03.2021, 05.20 Uhr

Basadingen TG - Das Dorf Basadingen (Gemeinde Basadingen-Schlattingen) aus der Luft. Reto Martin

Von Doppel-A wie Aadorf bis Z wie Zihlschlacht-Sitterdorf: 80 Gemeinden zählt der Kanton Thurgau. Sie alle haben ihr traditionelles Wappen. Doch damit nicht genug. Um prominent im Internet, auf Briefköpfen oder an Ortseingangstafeln aufzutreten, setzen sie auf Logos. Sie nutzen Äpfel, Dorfsilhouetten, mehr oder weniger ausgefallenen Schriften und Slogans, um Werbung in eigener Sache zu machen.

Der Apfel als Bestandteil findet sich nicht nur im Amriswiler Logo. Bild: PD

Sowohl in Sachen Qualität als auch in der Gestaltung könnten die Thurgauer Gemeindelogos unterschiedlicher kaum sein. Um Ordnung in den kantonalen Logo-Dschungel zu bringen, hat die «Thurgauer Zeitung» sämtliche Gemeinden kontaktiert, Informationen zu allen Logos erfragt und die wichtigsten Antworten zusammengetragen.

Das Resultat davon ist eine vollständige Sammlung mit Angaben zu Alter, Ursprung und Kosten der Logos – und ein unbescholtenes Urteil über die grafische Leistung sämtlicher Gemeinden.

Die Gemeinde Lengwil hat kein Logo – und will auch keines

Von den 80 Gemeinden im Thurgau geben sich 73 nicht nur mit dem Gemeindewappen allein zufrieden. Acht Gemeinden kombinieren das Wappen mit einem Schriftzug, lediglich sieben Gemeinden setzen ihr Wappen ohne weitere Zusätze auch für die Korrespondenz und für den öffentlichen Auftritt ein.

Lengwil setzt auf das Gemeindewappen und spart sich damit den Aufwand für ein Logo. Bild: PD

Eine dieser Gemeinden ist Lengwil. Der Gemeindeschreiber Marcel Tobler begründet:

«Die Politische Gemeinde Lengwil identifiziert sich mit dem Gemeindewappen. Bestrebungen für ein Logo sind aktuell keine vorhanden.»

Es bleiben 65 Gemeinden, die für ihre Auftritte ein Logo gestaltet haben oder eines gestalten liessen. Allen diesen Gemeinden wurden die gleichen Fragen gestellt:

Wie alt ist Ihr Gemeindelogo?

Wie viel hat es gekostet?

Wer hat es gestaltet?

Was ist im Gemeindelogo dargestellt?

Die Antworten der Gemeindeschreiber, Gemeindepräsidentinnen und Verwaltungsangestellten erlauben einen Vergleich zwischen allen Gemeindelogos des Kantons Thurgau.

Altnau hat das Älteste, Weinfelden das Neueste

Die Frage nach dem Alter des Logos haben 64 der 80 Gemeinden beantwortet. Das älteste noch verwendete Logo ist demnach in Altnau im Einsatz.

Das Logo der Gemeinde Altnau ist seit über 30 Jahren im Einsatz. Bild: PD

Es zeigt die wichtigsten Gebäude des Dorfs, zwei Segelschiffe und das Altnauer Wappen und ist gänzlich in schwarz-weiss gehalten. Der Gemeindeschreiber Remo Dietsche schreibt, die Unterlagen zum Logo seien spärlich, aber:

«Es ist vermutlich etwa 1986 entstanden.»

Am 01. Juni 2020 stellte die Stadt Weinfelden ih neues Logo vor. Bild: PD

Das Altnauer Gemeindelogo ist damit fast zehn Jahre länger im Einsatz als diejenigen von Amlikon-Bissegg und Amriswil, die als nächste in der Rangliste folgen. Am anderen Ende der Skala steht Weinfelden. Die Stadt hat ihr Erscheinungsbild dieses Jahr überarbeitet und das neue Logo mit einer roten Traube ist noch kein halbes Jahr im Einsatz.

Auffällig ist ein regelrechter Logoboom im Jahr 2008 – zehn Gemeinden gaben an, ihr Logo seit jenem Jahr zu verwenden. Eine weitere Welle ist um die Jahrtausendwende auszumachen und viele Logos sind erst in den letzten Jahren entstanden. Älter als 20 Jahre sind nur elf der Gemeindelogos, deren Ursprungsjahr klar ist.

Profis am Werk können teuer sein

Mindestens 37 der 80 Gemeindelogos stammen aus der Feder von professionellen Agenturen. Zwölf Werke wurden hobbymässig erstellt, sechs Logos sind das Resultat einer Zusammenarbeit zwischen Grafikern und Gemeinden. Fast ein Drittel aller Gemeinden machte indes keine Angaben zum Ursprung des Logos.

Das Logo der Gemeinde Gachnang ist ein Werk des Werbebüros Joss & Partner aus Weinfelden. Bild: PD

Jene Gemeinden, die Profis mit der Logogestaltung beauftragten, griffen mitunter tief in die Tasche. Spitzenreiter in dieser Hinsicht ist Gachnang. Die Gemeindeschreiberin Manuela Haas schreibt:

«Die Kosten beliefen sich auf 35’000 Franken.»

An der Entstehung des Neunforner Gemeindelogos war die Bevölkerung mitbeteiligt. Bild: PD

Abgeschlagen auf Rang zwei ist das Logo von Neunforn. Für rund 20’000 Franken hat die Gemeinde 2009 ein Logo entwerfen lassen, das für die hügelige Landschaft und für die drei Dörfer Ober- und Niederneunforn sowie Wilen stehe.

Unter den 36 Gemeinden, welche die Kostenfrage beantwortet haben, sind vier, deren Logo gratis entstanden ist. Da 44 der 80 Gemeinden keine Auskunft zu den Kosten geben, sind sowohl der Spitzenplatz Gachnangs als auch die Zahl der Gratislogos mit Vorsicht zu geniessen.

Gemeindepräsidenten und Bekannte wirken als Gestalter

Das Gemeindelogo von Mammern stammt aus der Feder eines Hobbygrafikers. Bild: PD

Bei der Auftragsvergabe für die Logogestaltung waren einige Gemeinden kreativ. «Ein Bekannter einer Verwaltungsangestellten, welcher in seiner Freizeit grafische Aufträge angenommen hat», habe das Logo Mammerns gestaltet, teilt die Gemeindeschreiberin Andrea Kopf mit.

In Homburg hat der Chef persönlich gewirkt und «sein» Gemeindelogo in der Freizeit gestaltet. Es zeigt den Namen der Gemeinde als Kuh.

Das Homburger Logo hat die Gemeinde keinen Franken gekostet. Bild: PD

«In Homburg leben doppelt so viele Kühe wie Menschen, deshalb das Logo»,

sagt Thomas Wiget. Die rund 1500 Homburgerinnen und Homburger können ihrem Chef dankbar sein. Wäre er gleich vorgegangen wie Gachnang 2008, wäre jeder und jede von ihnen um etwa 23 Franken ärmer.



Quiz: Kennen Sie die Slogans der Thurgauer Gemeinden?

«Die meisten Logos sind nur Mittelmass»: Sven Gallinelli, Art Director von CH Media, beurteilt die Thurgauer Gemeindelogos

Als jemand, der in der Gestaltung von gedruckten Medien arbeitet, ist mir etwas sehr bewusst: Gestaltungskritik ist eigentlich unfair. Und zwar deshalb, weil man nur gerade das beurteilt, was man vor sich sieht – in diesem Falle die Logos der 80 Thurgauer Gemeinden.

Sven Gallinelli arbeitet als Art Director für die Zentralredaktion von CH Media, den Verlag dieser Zeitung. Bild: Nadia Schärli / Luzerner Zeitung

Bei der Beurteilung blendet man aber zahlreiche Faktoren aus: Zum Beispiel die Umstände, unter welchen ein Logo entstanden ist. Was war der genaue Auftrag an die Grafikerin? Ging es nur um das Logo oder auch um die Ausarbeitung des gesamten visuellen Auftritts einer Gemeinde? Und: Hat eine Gemeinde nicht wichtigere Aufgaben, als sich um das Design eines schönen Logos zu kümmern?

Das Gottlieber Logo ist schlicht, aber eigenständig. Bild: PD

Ein schönes Beispiel für diese These ist die Gemeinde Gottlieben. Grafisch gesehen hat sie eines der besten Logos aller Gemeinden. Schaut man sich dann aber die Homepage von Gottlieben an, so ist diese optisch gesehen veraltet und passt in keiner Weise zum schönen Logo.

Die Sache ist die: Wenn man über Visuelles spricht, geht es eben nicht nur um die Gestaltung eines Logos. Sondern darum, wie sich eine Gemeinde positionieren möchte. Als schöne Wohngemeinde? Als Standort für Firmen? Als Hub für Start Ups? Erst nach einer solchen Analyse kann man den visuellen Auftritt in Angriff nehmen.

Und da geht es dann viel mehr als um das Logo, nämlich darum, wie man den Charakter einer Gemeinde nach aussen tragen will. Die meisten Gemeinden können so einen Prozess kaum selbständig stemmen, sie brauchen also zum Beispiel Agenturen, die sie gut beraten, sowohl inhaltlich als auch grafisch.

Und hier liegt auch eine der Schwierigkeiten: nämlich Anbieter zu finden, die einen fair und klug beraten. Viel zu oft gibt es im grafischen Bereich Unternehmen, die nur irgendwelche Standardlösungen verkaufen und nicht auf die individuellen Bedürfnisse eines Gemeinwesens eingehen. Da kann also sehr schnell viel Geld verpufft werden, ohne dass man dafür einen anständigen Gegenwert bekommt.

Kommen wir nun aber zurück zur Analyse der Logos. Nach dem Studium aller 80 Logos lässt sich feststellen: Wenige Gemeinden haben ein vorbildliches Logo; die meisten sind im Mittelmass unterwegs und einige sind wirklich schlecht.

Die langweiligsten sind diejenigen im Mittelmass; diese Logos wirken verwechselbar und oft entsteht der Eindruck, dass Gemeinde A schaut, was Gemeinde B macht, und dann das in einer variierten Form kopiert.

Einige Muster, die erkennbar sind

Die Gemeinde Eschlikon ist eine von vielen, die auf Frutiger setzt. Bild: PD

Typografie: Die Schrift, welche die meisten Gemeinden benutzen, ist die Frutiger. Gegen diese Schrift ist eigentlich nichts einzuwenden: Adrian Frutiger war einer der bekanntesten Schriftgestalter der Schweiz. Frutiger ist auch die Schrift, die der Bund für seinen visuellen Auftritt einsetzt; und es ist diejenige Schrift, die jeder Autofahrer kennt, weil sie auf allen Schweizer Strassenschildern benutzt wird. So gut die Schrift ist, so langweilig ist sie geworden – und zwar genau, weil sie so beliebt ist. So wirkt diese Schriftwahl halt auch fantasielos. Es gibt Gemeinden, die sich darüber hinwegsetzen und eine andere, eigenständige Schrift benutzen – was positiv zum individuellen Auftritt solcher Gemeinden beiträgt.

Güttingen stellt mit geschwungenen Linien in blau, grün und gelb Wasser, Wiese und Sonne dar und ist damit nicht allein Bild: PD

Geschwungene Linien: Sie scheinen besonders beliebt zu sein. Meist in den Farben grün und blau, um Landschaft und Wasser zu symbolisieren. Auch hier gilt: Man kann das richtig schön lösen, bei den meisten Gemeinden ist es aber simpel und langweilig gemacht. Geschwungene Linien sind leider auch nur ein Beweis dafür, dass man keine intelligentere Idee hatte und nicht sehr lange über den visuellen auftritt nachgedacht hat. Es ist das Naheliegendste (und vermutlich auch Günstigste), was man tun kann. Daher scheint diese Variante entsprechend beliebt zu sein.

Eines der veraltet wirkenden Logos ist dasjenige von Amlikon-Bissegg. Bild: PD

Veralteter Stil: Viele Gemeindelogos wirken von der Zeit überholt. Sie repräsentieren den grafischen Stil der 1990er-Jahre. Das wirkt heute etwas aus der Zeit gefallen. Natürlich muss man nicht jede Mode mitmachen und jedem grafischen Trend folgen. Trotzdem sollte man mit der Zeit gehen; denn wer ein altes Logo hat, strahlt auch Rückwärtsgewandtheit aus. Gemeinden entwickeln sich aber stetig weiter, und das sollte sich auch im Auftritt nach aussen wiederspiegeln, den man wenigstens einmal pro Jahrzehnt überarbeiten sollte. Und zwar nicht nur das Logo, sondern etwa auch den Internet-Auftritt.

Sven Gallinelli nennt Roggwil als positives Beispiel einer kleinen Gemeinde mit gelungenem Logo. Bild: PD

Kleine Gemeinden sind innovativer: Oft sind die Logos von kleineren Gemeinden viel innovativer hochwertiger als von grossen Orten. Das mag viele Gründe haben: kurze Entscheidungswege, eine agile Verwaltung und vielleicht den Aspekt, dass gerade kleinere Gemeinden sich mit Innovation hervortun müssen, um sich zu behaupten zu können.

Und zum Schluss ein kleines Fazit: Über das Ganze gesehen geniesst die Frage des visuellen Auftritts nach Aussen in vielen Gemeinden keine hohe Priorität. Das ist aber bedauernswert; denn die Gemeinden vergeben sich so die Chance, gegenüber ihrem Bürger als vertrauenswürdige und seriöse Institution aufzutreten. Da gäbe es also noch viel zu tun.

Das Fazit: Fünf gute Logos und fünf mit Verbesserungspotenzial

Einer von Gallinellis Favoriten: Bischofszell. Der Kritiker sagt: «Ein schön gezeichnetes illustratives Element, das zum Ort Bezug nimmt, ein Schriftzug, dessen Schriftwahl ungewöhnlich, aber markant-stilvoll wirkt: Das reicht schon für ein tolles Logo.» Bilder: PD Das schlichte Gottlieber Logo hat es Sven Gallinelli angetan. «Die Schrift ist stark, stringent und klar; die beiden herabgesetzten ‹T› erinnern an See und an eine Brücke. Durchdacht und sehr gut gelöst», sagt der Kritiker. «Das wohl ungewöhnlichste Logo im Thurgau. Man spielt damit wohl auf den bäuerlichen Wirtschaftszweig an – und das mit einem Augenzwinkern. Toll!» Sven Gallinelli nennt Homburg als die einzige Gemeinde im Kanton, die Ironie im Logo zulässt. Einziger Kritikpunkt: die typografische Anordnung der Ortsteile. Sven Gallinelli sagt zum Sirnacher Logo: «Eine unübliche Schriftwahl kann viel zu einem markigen Auftritt beitragen: Sirnach beweist das hier sehr schön.» Die Schrift sei so stark, dass man die Muschel sogar weglassen könnte, meint der Kritiker. Für das Wängemer Gemeindelogo hat Kritiker Gallinelli nur lobende Worte: «Geschwungene Linien sind oft problematisch, und hier kommt nun die Gegenthese: In Wängi ist das in seiner ganzen Simpelheit ästhetisch sehr ansprechend gelöst. Reduziert, stilvoll und kunstvoll, unaufgeregt aber sehr funktionial: vorbildlich.»

Das «G» im Logo überzeugt den Kritiker nicht. Zum Logo von Basadingen-Schlattingen sagt er: «Das geschwungene «G» erscheint sinnlos –warum gerade dieser Buchstabe? Hat das eine Relevanz? Sieht eher nach grafischer Spielerei ohne Denkarbeit aus.» Viele offene Fragen beim Logo aus Bichelsee-Balterswil: «Was will dieses Logo ausdrücken? Eine Ansammlung von unmotivierten Formen. Bei näherer Betrachtung wirkt alles extrem verpixelt – das scheint Absicht zu sein, aber warum? Aus grafischer Sicht wirkt das sehr seltsam», meint Gallinelli. «Kantonshauptorte müssten eigentlich in vielem Vorbildfunktion haben. In Sachen Logo ist Frauenfeld alles andere als das. Sehr langweilig.» Am Auftritt Frauenfelds hat Logokritiker Gallinelli keine Freude. «Dieses Logo gehört in den Bereich grafischer Spielereien. Nichts daran ist harmonisch; das grafisch ausgearbeitete «g» am Schluss des Ortsnamens ist mehr Spielerei als durchdachte Lösung. Das Logo wirkt unnötig dominant, der Stil ist veraltet.» Für Gachnangs Gemeindelogo findet Sven Gallinelli deutliche Worte. «Das hier ist leider kein Logo, sondern eine lieblos aneinandergereihte Abfolge von Elementen. Auch hier mit einem Slogan, der wohl auf jede Gemeinde zutreffen würde.» Als eigentlich innovative Gemeinde täte Tägerwilen gut daran, in ein neues Logo zu investieren, so Gallinelli.

