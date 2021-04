Münchwilen Die Sanierung des Münchwiler Gemeindehauses kommt am 13. Juni an der Urne Auf 2,1 Millionen Franken beläuft sich der Kreditantrag, über den die Münchwiler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in knapp zwei Monaten befinden werden. Über das Projekt will der Gemeinderat Ende Mai an der Rechnungsversammlung informieren. Olaf Kühne 23.04.2021, 16.35 Uhr

1982 wurde das Münchwiler Gemeindehaus eingeweiht, jetzt ist es sanierungsbedürftig. (Bild: Olaf Kühne)

39 Jahre hat das Münchwiler Gemeindehaus auf dem Buckel und stammt damit aus einer Zeit, in der eine ökologische Bauweise noch nicht zuoberst auf der Prioritätenliste stand.

Entsprechend lange weibelt denn auch der Münchwiler Gemeinderat schon für die Sanierung des Gemeindehauses. Ein Projekt, das nun konkret wird. Am 13. Juni werden die Münchwiler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Urne über einen Kredit in der Höhe von 2,105 Millionen Franken befinden. Somit kosten Sanierung und Umbau des markanten Kalksandsteinbaus gar knapp 100000 Franken weniger als einst angekündigt. Finanziert ist das Vorhaben auch schon fast. In der entsprechenden Vorfinanzierung liegt just eine Million Franken, über weitere 800000 Franken wird die Gemeindeversammlung vom 31. Mai befinden. An diesem Anlass will der Gemeinderat die Bevölkerung zudem über die Abstimmungsvorlage informieren.

Soziale Dienste werden umziehen

Die Vorlage beinhaltet indes nicht bloss die energetische Sanierung des Gebäudes. Ein Thema ist auch die Sicherheit – und diese gleich auf mehreren Ebenen. So genügt der Lift geltenden Sicherheitsbestimmungen nicht mehr und im Haus sollen Brandschutzabschnitte errichtet werden. Unter dem Titel «Gewaltschutz» wird zudem der Zutritt zu den einzelnen Büros besser geschützt. Dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass nach Abschluss der Bauarbeiten voraussichtlich im Herbst 2022 die Sozialen Dienste von der Frauenfelderstrasse wieder zurück ins Gemeindehaus ziehen sollen.

Gebildet hat sich auch bereits die Baukommission. Laut einer Mitteilung des Gemeinderates wird sie nach erfolgreicher Abstimmung unter der Leitung von Gemeindepräsidentin Nadja Stricker ihre Arbeit aufnehmen.