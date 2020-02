Gelenkig, bissig und mit Tieren: Das ist die Frauenfelder Fasnachtsunterhaltung 2020

Bis zu lauten Ho-Narro-Rufen dauert es nicht mehr lange. Am Freitag, 21.Februar, gib's an der Fasnachtsunterhaltung in der Rüegerholzhalle Weltklasse-Rock’n’Roll, ein freches Leuli und Schafseckel-Kevin.

Mathias Frei 14.02.2020, 16.51 Uhr