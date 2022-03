Geldpolitik Im Fadenkreuz für Sabotage: Thurgauer Polizei erhöht Sicherheit vom geheimen Rechenzentrum in Diessenhofen Als Reaktion auf den Ausschluss von russischen Banken aus dem Swift-Zahlungssystem gehen die Behörden von Sabotageakten aus. Darum stellt die Kantonspolizei Thurgau neu ein Sicherheitsdispositiv für die hermetisch abgeriegelte Anlage in Diessenhofen auf. Samuel Koch Jetzt kommentieren 02.03.2022, 13.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eines von drei Swift-Rechenzentren weltweit steht in Willisdorf bei Diessenhofen. Bild: Donato Caspari

Das bestgehütete Geheimnis des Kantons erhält zusätzlichen Schutz. Das Rechenzentrum des weltweit grössten Finanzdienstleisters Swift im beschaulichen Diessenhofer Ortsteil Willisdorf gerät seit dem Ausschluss Russlands ins Fadenkreuz von Sabotageakten aus der Cyberwelt.

«Cyberangriffe nehmen grundsätzlich zu bei Konflikten in der physischen Welt», sagte Kevin Kohler am Mittwochabend gegenüber der SRF-Sendung «10vor10». Als speziell bezeichnet der Wissenschaftler des Centers for Security Studies der ETH Zürich, dass nach Aufrufen von ukrainischer Seite mittlerweile rund 30 nicht-staatliche Gruppen in der Cyberwelt in den Krieg eingreifen. Von russischer Seite sei mit Hackerangriffen auf westliche Ziele zu rechnen, insbesondere «gegen Organisationen mit einem höheren Risikoprofil wie Swift», ergänzte Kohler und bezeichnete Swift als «finanzielle Atombombe».

Transaktionen von über 11’000 Finanzdienstleistern aus über 200 Ländern

Die Gesellschaft mit ihrem Hauptsitz in Belgien bearbeitet in Rechnungszentren an drei Standorten weltweit Transaktionen von über 11’000 Finanzdienstleistern aus über 200 Nationen – eine davon also in Diessenhofen, dem «bestgehüteten Geheimnis des Thurgaus», wie Daniel Wessner, Leiter des kantonalen Amtes für Wirtschaft und Arbeit am Dienstag gegenüber diesem Medium sagte.

Alles anzeigen

Wegen der Gefahr von Sabotageangriffen hat die Kantonspolizei Thurgau die Sicherheitsmassnahmen erhöht, wie die NZZ am Mittwoch berichtet hat. «Zur Swift-Niederlassung in Diessenhofen hat die Kantonspolizei in Absprache mit dem Unternehmen und unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung eine Lagebeurteilung durchgeführt und ein Sicherheitsdispositiv erstellt», sagt Michael Roth, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, gegenüber dieser Zeitung.

Michael Roth, Mediensprecher Kantonspolizei Thurgau. Bild: PD

Was im Detail dahinter steckt und ob Angriffe erwartet werden, darauf geht Roth nicht ein, auch auf Nachhaken nicht. «Aus naheliegenden Gründen geben wir dazu keine Einzelheiten bekannt», erläutert Roth und will damit die Taktik der Polizei schützen. Weiter führt er aus, dass Sicherheitsmassnahmen innerhalb und auf dem Gelände von Unternehmen grundsätzlich durch diese umzusetzen beziehungsweise sicherzustellen seien. Die Kantonspolizei Thurgau habe den Auftrag, für Sicherheit und Ordnung im Kanton zu sorgen.

Unbewohnte Bastion umgeben von Stacheldraht und Kameras

Bei der laut eigenen Angaben neutralen Genossenschaft Swift gibt es auch nicht mehr Informationen über den zusätzlichen Schutz rund ums Datenzentrum, das den USA seit knapp zehn Jahren den Zugriff auf europäische Bankdaten erlaubt. Jetzt gehe es zunächst darum, festzulegen, welche Unternehmen von den Massnahmen betroffen seien, schreibt die NZZ auf Anfrage bei Swift. Sobald man entsprechende Anweisungen erhalte, werde man diese vom System abtrennen. Weitergehende Angaben zu Sicherheitsverschärfungen gibt es keine.

Von aussen erscheint das Swift-Rechenzentrum in Diessenhofen wie eine unbewohnte Bastion, mit vielerorts hinuntergelassenen Fensterläden und umgeben von Stacheldraht und Überwachungskameras. In der Öffentlichkeit polarisiert die hermetisch abgeriegelte Anlage im Unterthurgau. Viele interessieren sich dafür, was hinter den Mauern wirklich passiert. Es gibt aber auch gegenteilige Meinungen, wie ein Blick in die Kommentarspalte auf den Artikel dieser Zeitung zeigt. So schreibt jemand: «Es reicht vollkommen, wenn man weiss, dass dort ein Rechenzentrum erstellt wurde und in Betrieb ist.» Was da gerechnet werde, gehe nun wirklich niemanden etwas an. Und jemand anderes meint: «Ist es wirklich nötig, dass Paparazzi alles ausquatschen?»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen