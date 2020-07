Glosse Mosttröpfli: Ihr Thurgauer - geht hinaus und singt das Lied Die Thurgauer müssen an der Aussenwirkung ihres Kantons arbeiten. Nun planen sie eine Offensive im Aargau. Silvan Meile 20.07.2020, 05.30 Uhr

Silvan Meile, Redaktor Ressort Thurgau. $Bild: Reto Martin

Die Devise kommt von oben. Der Thurgau werde zu wenig wahrgenommen, es gelte, die Aussenwirkung zu stärken, sagt Regierungspräsident Walter Schönholzer. «Wir müssen selbstbewusst auftreten.» Das lassen sich die Thurgauer nur einmal sagen. Sie wissen: Jetzt sind alle gefordert.

Damit sich Werbung in eigener Sache entfalten kann, hat Thurgau Tourismus den Weg vorgespurt. Los geht es im Kanton Aargau. Dort sollen die Thurgauer ihre Sommerferien verbringen und einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Sie müssen das nicht umsonst machen, sondern erhalten Rabatte auf ihre Hotelrechnung.

Die Thurgauer haben dadurch auch gleich eine Sorge weniger. Corona meisselte ihnen ja schon genügend tiefe Falten auf die Stirn. Jetzt müssen sie sich wenigsten nicht mehr den Kopf darüber zerbrechen, wohin die Reise in die Ferien führen soll.

Und wie Aussenwirkung geht, weiss der Thurgauer längst. Er trifft sich schliesslich in jeder seiner Winterferien an der Sternenbar der Mittelstation des Skigebiets Arosa. Dort feiern die Unterländer vom Bodensee jeweils so ausgelassen miteinander, bis sie als Höhepunkt zwischen den Berggipfeln inbrünstig das Thurgauerlied anstimmen.

Nach diesem jahrelangen Höhentraining im Schanfigg ist es für die Thurgauer nun eine leichte Übung, auch den Aargau stimmungsvoll zu beschallen.

Die Aussenwahrnehmung zu stärken, geht nun mal nicht ganz ohne Nebengeräusche.

Das Einsingen findet übrigens individuell am Zmorgenbuffet statt. Nach dem Mittagessen treffen sich die Thurgauer dann zum kantonalen Gesamtchor. Irgendeine Sternenbar lässt sich zwischen Fressbalken und der ehemaligen Sondermülldeponie Kölliken schon noch finden. Wäre doch gelacht. Regierungspräsident Walter Schönholzer poliert unterdessen bereits seinen Dirigentenstab.