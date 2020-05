Gehirnjogging in Corona-Distanz: Weshalb die Müllheimer Sekundarschüler in einer Turnhalle unterrichtet werden Die Sekundarschule Müllheim startet den Präsenzunterricht am Montag im grössten Raum des Schulhauses: In der Turnhalle. Schulleiter Walter Strasser über die Hintergründe. Claudia Koch 11.05.2020, 04.30 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Die Sekundarschule Müllheim nutzt die Dreifachhalle als Corona-Lernlandschaft. Schulleiter Walter Strasser ist darüber sichtlich stolz. Bild: Reto Martin

Ungewöhnlich. So präsentiert sich die Dreifachturnhalle der Sekundarschule Müllheim. Die 180 Pulte der Schülerinnen und Schüler wurden in den letzten vier Tagen mit einer logistischen Sonderleistung in die 1200 Quadratmeter grosse Halle gezügelt. Schulleiter Walter Strasser erklärt:

«Somit können wir den geforderten Abstand wahren.»

Ungewöhnlich ist auch der Ursprung der Idee. «Wir hatten in den letzten Wochen 160 Soldaten in der Turnhalle untergebracht, da diese wegen der Abstandsvorschrift nicht in die Zivilschutzanlage durften. Daraufhin reifte die Idee, unsere Schülerschaft für den Unterricht ebenfalls dorthin zu verlegen», erklärt Strasser.

Deshalb finden die 180 Schülerinnen und Schüler ihr persönlich eingerichtetes Pult statt im Schulzimmer in der Halle wieder, wo sie normalerweise ihre körperlichen Fähigkeiten trainieren. Damit die Schulkinder klassenübergreifend möglichst nicht in Kontakt kommen, gibt es für jeden Jahrgang einen farbig gekennzeichneten Zugang und für die Hygienemassnahmen zusätzliche Lavabos.



Der Stundenplan bleibt wie gehabt

Strasser profitiert davon, dass die Schulanlage vor 25 Jahren so grosszügig gebaut wurde. «Heute wäre dies nicht mehr möglich», sagt er dazu. Deshalb wird der Präsenzunterricht nicht zeitgestaffelt aufgenommen, sondern der Stundenplan wie gehabt umgesetzt. Dies dient auch der Entlastung der Eltern, die aufgrund der Blockzeiten ihrer Arbeit wie gewohnt nachgehen können.

Schülerin um Schüler, Pult um Pult – aber immer mit genügend Abstand dazwischen. Bild: Reto Martin

Bei schönem Wetter kann der Unterricht mithilfe der kurzerhand angeschafften Festbankgarnituren und Sonnenschirme auch draussen stattfinden. An der frischen Luft findet ebenfalls der Sportunterricht statt. Auch wenn die Umsetzung nun optimal aussieht: Bis die letzten Vorbereitungen am vergangenen Freitag abgeschlossen wurden, war der Weg aufwendig und intensiv. Strasser sagt dazu:

«Bis vor 14 Tagen mussten wir im Krisenstab geduldig abwarten, welche Vorgaben der Bundesrat und ein Tag später der Kanton festlegten. Ausserdem ändern sich die Bedingungen ständig.»

Die Schulzimmer werden während dieser Zeit, in einer abgeänderten Anordnung, von den Lehrpersonen und für Gruppenarbeiten sowie Halbklassenunterricht genutzt.

Testphase bis zu den Pfingstferien

Zu Gute kommt der jetzigen Umstellung auch das Modell der Lernlandschaften, nachdem sich die Sekundarschule schon seit zehn Jahren ausrichtet. «Jedes Schulkind hat dabei seinen eigenen persönlichen Arbeitsplatz, an dem es die Hälfte der Lektionen selbstständig erarbeitet», erklärt Strasser. Weil die Schulkinder sich gewohnt sind, ihr Lernjournal für den Tag zu gestalten, konnte innert 24 Stunden vom Präsenzunterricht zum Fernunterricht umgeschaltet werden. Nach einer Befragung der Eltern stellte die Schule fehlende Laptops während dieser Wochen zur Verfügung.



Der Fernunterricht war für viele stressfreier

Eine weitere Befragung der Eltern wie der Schülerschaft ergab gute bis sehr gute Rückmeldungen, was den Schulleiter wie auch die Lehrpersonen besonders aufstellt. Denn gerade für Letztere waren die vergangenen Wochen geprägt von deutlich mehr Vorbereitungszeit. Die Schüler hingegen schätzten, dass sie sich erst um 8 Uhr melden mussten, denn normalerweise beginnt der Unterricht gut eine dreiviertel Stunde früher.



«Der Fernunterricht lief für viele stressfreier», weiss Strasser. Er sieht die Tage bis zu den Pfingstferien als Testphase. «Was nicht passt, wird in den Ferien justiert», sagt er. Strasser freut sich auf den Start, wenn alle Schulkinder und die Lehrpersonen gemeinsam begrüsst werden. Danach werden die Trennwände heruntergelassen und der Schulbetrieb beginnt, so normal wie möglich.