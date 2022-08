Bundesfeier Mit einem Glas Wein auf dem Dach: Fischinger weihen ihre neue Waldhütte ein Die neue Waldhütte, das 50-Jahr-Jubiläum und musikalische Gäste aus Deutschland prägten die heurige Fischinger Bundesfeier. Christoph Heer 01.08.2022, 15.16 Uhr

Adrian Brühwiler und Philipp Appert weihen auf dem Dach stehend die Waldhütte Chilberg ein. Bild: Christoph Heer

Hoch oben, am Chilberg, versammeln sich am Sonntagnachmittag viele Besucher für die diesjährige – wiederum vorgezogenen – Bundesfeier. Der Gemeindepräsident höchstpersönlich kümmert sich anfangs darum, dass die Gäste genügend Sitzplätze zur Verfügung haben, denn der Andrang ist gross.

Ehe Gemeinderat Godi Siegfried die Schar begrüsst, herrscht schon emsiges Treiben. Insbesondere die Kinder haben den Plausch im Wald und kraxeln ununterbrochen die Böschungen rauf und runter. Und dann wird es still. Die einheimische Concordia Fischingen stimmt nämlich den Schweizer Psalm und das Thurgauerlied an. Gleichzeitig läuft die Festwirtschaft auf Hochtouren. Steaks, Poulet, Salate und erfrischende Getränke warten auf Hungrige und Durstige.

Später wird dann alt Ständerat Hermann Bürgi das Mikrofon ergreifen und interessante Begebenheiten zur Gemeinde erläutern. Doch vorher liegt es an Gemeindepräsident René Bosshart, das Publikum zum Zuhören zu animieren: «Gemeinsam sind wir stark, ein beliebter Slogan und das nicht ohne Grund. Die Vorteile einer Gemeinschaft, von der Bündelung der Kräfte und von einem gemeinsamen Vorgehen, haben auch unsere Vorfahren erkannt. Deshalb haben sie sich anno dazumal entschlossen, eine Einheitsgemeinde Fischingen zu gründen. Aus fünf verschiedenen Gemeinschaften wurde so, vor 50 Jahren, eine neue und grosse Gemeinschaft.»

Gemeindepräsident René Bosshart hält seine Ansprache. Bild: Christoph Heer

Der Gemeindepräsident ist sich sicher, dass die Gemeinschaft bis heute einen hohen Stellenwert geniesst. «Wenn immer nötig, helfen wir einander aus. Ob Vereine, Organisationen oder Private, in unterschiedlichsten Bereichen engagiert man sich und hilft.» Und dann ist es so weit, der Musikverein Fischingen Sulz aus Deutschland greift zu seinen Instrumenten und spielt sich in die Herzen der thurgauischen Fischinger.

In kurzer Zeit wurde die neue Hofholzhütte errichtet, oder wie es vorher der Gemeindepräsident gesagt hat: ein Gemeinschaftsprojekt, welches nur miteinander erschaffen werden konnte. Philipp Appert und Adrian Brühwiler lassen es sich dabei nicht nehmen, auf das Dach zu klettern und das neue Fischinger Bijou gebührend zu taufen. Da darf ein Glas Wein nicht fehlen.