Gebäude Schon «besonders wertvoll» und bald noch wertvoller: Renovation des bald 500 Jahre alten Toggenburgerhauses in Diessenhofen Im kommenden Jahr wird eines der wertvollsten Gebäude des Rheinstädtchens Diessenhofen 500 Jahre alt. Anlass genug für Eigentümer Hans Peter Zutt, den Familiensitz aktuell umfassend renovieren zu lassen. Ernst Hunkeler 18.05.2022, 16.00 Uhr

Das Toggenburgerhaus ist für die Renovation fast komplett eingerüstet Bild: Ernst Hunkeler

Man schrieb das Jahr 1813, als Hans Peter Zutts Ururgrossvater mütterlicherseits, sein Name war Johann Caspar Toggenburger, zugriff: Er kaufte den eindrücklichen fünfgeschossigen Giebeldachbau, der aus dem Hang nördlich der Altstadt zum Rheinufer hinab ragt und als Vorderes Amtshaus schon knapp 300 Jahre vorab als Lagerhaus für die Rheinschifffahrt gedient hatte. Seither wird die Liegenschaft gemäss Besitzerdynastie als Toggenburgerhaus geführt und diente bis 1880 als Stofffärberei. Danach wurde daraus ein Wohnhaus.

Alles anzeigen

Die markante Liegenschaft hatte zu jener Zeit ihrer Verwendung als Lagerhaus und Umschlagplatz für die bis zu 34 Meter langen Ledischiffe die Ausnahmebewilligung erhalten, eine Anlegestelle zu einzurichten und ein Tor in die Wand zu brechen. Das Privileg war brisant, denn die Hausfront war zugleich Wehrmauer. Doch ohne eine Pforte wären sperrige Güter wie etwa Weinfässer nur schwer ins Lager hinein- und wieder herauszuschaffen gewesen. Heute ist das Tor in natura nicht mehr zu sehen, wohl aber zum Beispiel auf einem Stich von Merian aus dem Jahre 1643.

Undatierte Schwarz-Weiss-Aufnahme des Toggenburgerhauses. Bild: PD / Kantonale Denkmalpflege

Von der Strasse durchquertes Erdgeschoss

Damals hätte sich wohl niemand erträumen lassen, dass es ein paar Jahrhunderte später vom Thurgauer Amt für Denkmalpflege unter der Rubrik «besonders wertvoll» geführt würde. Doch dem ist so, und Hans Peter Zutt als heutigem Eigner ist das Bauwerk, das wohl als weithin einziges im Erdgeschoss von einer Strasse durchquert wird, so sehr ans Herz gewachsen, dass er es nun in enger Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege und dem Amt für Archäologie von ausgewiesenen Fachleuten renovieren lässt.

Hinzu kommt ein heizungstechnischer Quantensprung über das halbe Jahrtausend hinweg, während dessen einst mit Holz und später mit fossilen Brennstoffen im Toggenburgerhaus für warme Kachelöfen und Heizkörper gesorgt wurde. Es läuft ein Bewilligungsverfahren für eine revolutionäre Wärmeerzeugung über Flusswassernutzung mittels einer Wärmepumpe – womit die traditionelle Symbiose zwischen Toggenburgerhaus und vorbeiströmendem Rhein aufs Neue besiegelt wird.

Wandmalereien, Stuckdecken und ein Beichtstuhl

Die umfassende Renovation geschieht von der Gebäudehülle bis hinein ins verschachtelte Innere, das eine stattliche Anzahl eindrücklicher Räume birgt, die mit Wandmalereien, Stuckdecken und manch anderen historischen Bauelementen etwa aus dem 18. Jahrhundert in ihrer historischen Pracht erhalten sind. Auf dem Treppenabsatz im ersten Obergeschoss hat zudem ein Beichtstuhl überlebt, der an die Zeit erinnert, als das Haus noch zum Konstanzer Domkapitel gehörte.

Die Strasse am Schwaderloch führt durch das Toggenburgerhaus. Bild: PD / Thurgauer Denkmalpflege

Auch nach erfolgter Renovation werden die historienbeladenen Gemächer wieder zu Mietwohnungen: Das Haus wird – zusammen mit der neu entstehenden Wohnung im östlich anschliessenden einstigen Farbhaus – neun Wohneinheiten umfassen. Sämtliche mit unverbaubarem Blick auf den Rhein und mit dem ganz besonderen Gefühl gekoppelt, in einem Haus zu wohnen, das im Inventar der Denkmalpflege mit dem adelnden Prädikat gewürdigt wird: «Das stattliche Gebäude zählt aufgrund seiner kunstvollen Ausstattung zu den bedeutendsten Bauten am Ort.»