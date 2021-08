Gebäude Die Mühle Rickenbach erhebt sich in neuem Gewand – Wie aus der 1288 erstmals erwähnten Mühle ein Wohnhaus wurde 2012 begann Thomas Engel die Entwicklung der Mühle Rickenbach, die nun mit dem Einzug der Mieter vor der Vollendung steht. Ihm war es wichtig, den historischen Charakter zu erhalten. Elia Fagetti 09.08.2021, 04.30 Uhr

So sieht die neue Mühle Rickenbach. Fast alle Wohnungen sind schon vermietet. Bild: PD

Genauso imposant wie die alte Mühle, die erstmals 1288 urkundlich erwähnt wurde, steht nun am gleichen Platz in Rickenbach ein Wohnhaus. Der 25 Millionen Franken teure Bau hat eine bewegte Geschichte. Thomas Engel ist der Projektleiter der neuen Mühle und hat den Entstehungsprozess des Gebäudes in den vergangenen fast zehn Jahren gelenkt. Er begrüsst die Besucher von der Zeitung mit einem herzlichen Lachen.

Gesamtprojektleiter Mühle Rickenbach, Thomas Engel Bild: PD

Seit 2003 wird in der Mühle Rickenbach nicht mehr gearbeitet. Um eine Umnutzung möglich zu machen, erhielt sie eine eigene Bauzone «Spezialzone Mühle». Ein erster Gestaltungsplan aus dem Jahr 2006 sah eine Umnutzung des bestehenden Gebäudes zu Wohnungen vor. Verschiedene Studien zeigten jedoch, dass das nicht wie geplant funktionieren würde und «eine Umnutzung im Bestand nicht zielführend ist und ein Ersatzbau angestrebt werden muss», so Engel.

Begonnen habe er mit der Umnutzung im Jahr 2012. Drei Jahre später gab die Gemeinde ihre Zustimmung zum Projekt. Anfang 2018 konnte nach Eingang der Bewilligung mit dem Abbruch der alten Mühle begonnen werden.

Gestaltungskonzept sei wichtig bei solch einem Bau

Bei der Planung des Ersatzbaus stellte die konstruktive Ausgestaltung der Balkone, der sogenannten Loggias, eine besondere Herausforderung dar, sagt Engel.

«Der Aussenpfeiler bleibt kalt und die anderen Pfeiler erwärmen sich, das führt bei einem Bau über 50 Metern Höhe zu Verzerrungen. Die Ingenieure mussten entsprechend Bewegungsspielraum bei den Loggia-Verglasungen einberechnen.»

Blick auf den Balkon, die sogenannte Loggia, mit dem Aussenpfeiler. Bild: Andri Vöhringer

Einer der wichtigsten Punkte für Engel war die Gestaltung des Neubaus. In Anlehnung an den ursprünglichen Bau sollte der Turm eine vertikale Fassadengliederung zeigen und das angebaute Maschinenhaus mit seinen Bandfenstern horizontal gelesen werden. «So kann der Fassadencharakter der ehemaligen Mühle erhalten bleiben. Durch diese einfache gestalterische Festlegung konnten Konsens mit den Behörden und viel gestalterische Freiheit für die Projektentwicklung erreicht werden», führt Engel aus.

So sah die alte Mühle aus. Bild: PD

Zu den Aufgaben des Projektleiters gehörten auch die Verhandlungen mit den Behörden sowie die Erstellung von Marktanalysen. Die Vermarktung der Immobilie, vor allem online, wie er betont, war entscheidend für eine erfolgreiche Erstvermietung.

Seit Baubeginn sind weitere drei Jahre vergangen und die ersten Mieter ziehen ein. Einer davon ist Matthias Raschle, Rechtsanwalt in Wil. Unserer Zeitung zeigt er sein neues Zuhause. Da er kürzlich seine Anwaltskanzlei in Wil eröffnet hat, habe er nach einer Wohnung in der Nähe gesucht. Das einzigartige und innovative Konzept der Mühle Rickenbach habe ihn überzeugt, einzuziehen. Raschle sagt:

«Ich bin sehr zufrieden.»

Die Mieter haben aus ihrem neuen Zuhause eine tolle Aussicht. Bild: Andri Vöhringer

«Zur Dachterrasse hat jeder Mieter Zugang», erklärt Engel, als er die Türe zuoberst im Gebäude öffnet. Da die Höhe des Baus gegeben war, mussten die einzelnen Stockwerke so geplant werden, dass auch noch eine begehbare Dachterrasse Platz hat. Dies schaffe durch die Aussicht Mehrwert für alle Mieter in der Mühle.

Jeder Mieter, egal welche Wohnung er bewohnt, hat Zugang zur Dachterrasse. Bild: Andri Vöhringer

Neue Mieter freuen sich und historische Elemente werden verbaut

Auf dem Weg nach unten trifft Engel auf einen anderen seiner ersten Mieter. Stefan Züst, ein junger Verkaufsleiter im nahen Aldi Schwarzenbach, zieht hier gerade ein. Er habe viel zu tun mit dem Umzug. Doch einen kurzen Blick dürfe man in die Wohnung werfen. Es ist die Top-Loft, wie Engel erklärt. Die hohen Wände verraten die Exklusivität der Wohnung.

«Ich war für zwei Jahren in den USA», erklärt Züst, «dort habe ich auch in einer Wohnung mit solch hohen Wänden gelebt.»

Im Eingangsbereich angekommen, sagt Thomas Engel, dass er viele positive Rückmeldungen zum Neubau und Erstbezug erhalten habe. «Es geht darum, dass man flexibel ist und auf die Fragen und Bedürfnisse der einziehenden Mieter eingeht. Wenn ein Problem besteht, dann melden sich die Mieter ungeniert bei mir und ich löse es.» Engel schliesst die Immobilienentwicklung Mühle Rickenbach nach der Erstvermarktung und dem Einzug in den nächsten Wochen ab und die Verwaltung übernimmt den Betrieb.

Hier sieht man ein altes Kammrad, welches den Kraftfluss zwischen Wasserrad und Mahlstein sicherstellte. Bild: Andri Vöhringer

Für Engel persönlich ist es wichtig, dass der historische Charakter der Mühle nicht verloren geht. Deshalb habe man einzelne Elemente des alten Baus ausgewählt und an geeigneter Stelle wieder eingebaut. Engel sagt dazu:

«Die über 700-jährige Geschichte der Mühle soll weiterleben.»