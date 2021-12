Nach 45 Jahren: Wirtepaar Munz schliesst die Balterswiler «Linde»

Gastronomie Zwei Sympathieträger sagen auf Wiedersehen: Die Balterswiler «Linde» schliesst Die «Linde» ist über die Gemeindegrenzen hinaus eine Institution. Seit 45 Jahren wirten Judith und Alex Munz im Balterswiler Restaurant. Auf Ende Jahr verabschieden sich die beiden von ihrem Wirtshaus. Was aus dem beliebten Lokal im Dorfzentrum wird, ist noch offen. Christoph Heer Jetzt kommentieren 28.12.2021, 16.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Judith und Alex Munz stossen auf 45 Jahre als Wirtepaar in der «Linde» an. Nun werden sie ein neues Kapitel ihres Lebens aufschlagen. Bild: Christoph Heer

Seit 1976 wirten Judith und Alex Munz in der Balterswiler «Linde». Kaum mehr wegzudenken, dieses gemütliche Lokal an der Hauptstrasse. Das Bedauern über die Schliessung und den Verkauf des Gebäudes ist gross – weit über die Gemeindegrenzen hinaus. Kaum jemand, dem die «Linde» kein Begriff wäre.

Unzählige Stammkunden erzählen von gemütlichen Stunden mit Gleichgesinnten und einem Wirtepaar, welches alle Gäste gleich behandelt hat und so seinen Freundeskreis stetig erweitern konnte. Einen wichtigen Treffpunkt stellte die «Linde» in all den Jahren auch für die zahlreichen Vereine dar.

In der Küche hat Judith das Sagen. Sie und Alex Munz schliessen das Restaurant Linde Ende dieses Jahres. Bild: PD

«Das stimmt», sagt Judith Munz. «Unsere hiesigen Vereinsmitglieder besuchten uns bis zum Schluss. Ob Damenriege oder alle weiteren turnenden Vereine, Damenchor oder Musikgesellschaft, sie alle waren auch enorm wichtig für unser Restaurant.»

Sie und ihr Gatte haben die 70er-Marke an Lebensjahren überschritten, trotzdem wird ihnen der Abschied nicht leichtfallen. Alex Munz sagt:

«Wir werden ganz in der Nähe unser neues Daheim aufschlagen. Aber sind wir ehrlich: So ganz ohne unsere ‹Linde› zu sein, können wir uns noch gar nicht richtig vorstellen.»

Die Liegenschaft der «Linde» war im Besitz von Alex und seinem Bruder Camille Munz. «Er wollte es eigentlich noch nicht grad sofort verkaufen, wir konnten das aber so klären, dass es für beide stimmt.»

Als noch Fasnacht gefeiert wurde

Judith und Alex Munz erinnern sich an zahlreiche Höhepunkte ihres Wirtedaseins. «Zum einen kommen uns die jährlichen Generalversammlungen des Turnvereins in den Sinn. Oder unsere zweimalig durchgeführte Fasnachtsbar, da ging noch richtig die Post ab», sagt Alex Munz. Das Ehepaar lacht.

Dass die beiden Sympathieträger dem Dorf erhalten bleiben, freut ihre vielen Freunde. Dass die «Linde», so wie man kennt und liebt, verschwindet, daran wird man sich allerdings noch gewöhnen müssen. Oft wurden Jasskarten verteilt, viel angestossen. Es war ein Treffpunkt für Jung und Alt. So darf man gespannt sein, was der neue Besitzer daraus machen wird; die «Linde» wird nicht so schnell jedenfalls nicht in Vergessenheit geraten. Dafür beherbergt sie zu viele Geschichten.

1911 übernommen

Alex Munz lässt die Historie der «Linde» noch einmal kurz aufleben. «Mein Grossvater Hugo Munz, der 1882 geboren wurde, hat im Jahr 1911 das damalige Restaurant inklusive der dazugehörenden Bäckerei übernommen.» 1946 übernahm dann Munz’ Vater, Hugo junior, das Geschäft. Alex pachtete die Liegenschaft zwischen 1976 und 1985. Mit seiner Frau lenkt er die Geschicke der «Linde» seit nunmehr 45 Jahren. «Nun schliessen wir die Türen endgültig», sagt Alex Munz. Und damit offenkundig auch ein langes Kapitel Familiengeschichte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen