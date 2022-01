Neueröffnung des Isliker Restaurants Sonne verschiebt sich

Gastronomie Pandemiebedingt verschiebt sich die Wiedereröffnung des Restaurants Sonne in Islikon auf Anfang Februar Der neue Küchenchef und Gastgeber Danny Möhring öffnet die «Sonne» aufgrund der aktuellen Lage erst ab dem 4. Februar. Zudem sind die Öffnungszeiten bis auf weiteres reduziert, nämlich von Freitag bis Sonntag. 20.01.2022, 16.50 Uhr

Am Eingang zum traditionsreichen Restaurant Sonne: der neue Küchenchef Danny Möhring mit Christian Heusser, Geschäftsführer der Senevita Sunnwies. Bild: Claudia Koch

Wer in der aktuellen Lage ein Restaurant eröffnet, der muss es gut machen. Danny Möhring will es gut machen. Der Isliker ist der neue Küchenchef und Gastgeber im Restaurant Sonne in Islikon. Möhring war bis Ende 2021 Küchenchef in der Arboner Altersinstitution Giesserei der Senevita – die in Islikon die Altersinstitution Sunnwies unweit der «Sonne». Die Senevita, die an 55 Standorten in der Schweiz Alters- und Pflegeeinrichtungen führt, ist die neue Betreiberin des Isliker Traditionslokals an der Hauptstrasse.