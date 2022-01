Neues Restaurant in Ettenhausen

Gastronomie Neueröffnung: Der Start des Ettenhauser Restaurants Tibetgarten ist geglückt Zwar immer noch keinen Laden, aber immerhin gibt es seit Jahresanfang in Ettenhausen wieder zwei Gastrobetriebe. Im kleinen Kreis feierte der «Tibetgarten» Eröffnung. Kurt Lichtensteiger 04.01.2022, 16.35 Uhr

Das Wirtepaar Köba und Tondrup Sangeschungtsang freut sich über die Eröffnung ihres Restaurants. Bild: Kurt Lichtensteiger

Geladen am Eröffnungstag waren einige Freunde, Bekannte, die Hauseigentümer sowie die Presse, empfangen in einer hellen, lichten und behaglichen Räumlichkeit. Neue Vorhänge, Tischtücher, eine grüne Ranke an der Decke und das neue «Tibeterstübli» sind einige dezent gehaltene Auffälligkeiten, die im Interieur den Unterschied zur ehemaligen «Schmiede» signalisieren.