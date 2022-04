Nach zwei Jahren Pause: Pura-Vida-Bar Diessenhofen wieder offen

Gastronomie Nach zwei Jahren Coronapause: Die Diessenhofer Kellerbar Pura Vida ist wieder offen und wartet mit regelmässigen Konzerten auf Zur Wiedereröffnung blieb vergangenen Freitag kein Platz frei. 40 Gäste feierten mit einem Liedermacher und einer Bluesrock-Band. Bereits sind weitere Konzertabende im rustikalen Kellerbeizli terminiert. Und was auch schon feststeht: Die Sommerpause von Juli bis September. Dieter Ritter 11.04.2022, 16.35 Uhr

Die Betreiberinnen Annegret Wirth Luginbühl und Gabriele Caduff mit Servicekraft Yasemin Vogel (Mitte). Bild: Dieter Ritter

Schon drei Tage vor der Eröffnungsparty waren alle 40 Plätze reserviert. Nach zweijähriger Coronapause sind nun wieder Konzerte angesagt in der Diessenhofer Kellerbar Pura Vida. Für die Wiedereröffnung hatte das Wirtinnenpaar Annegret Wirth Luginbühl und Gabriele Caduff die Bluesrock-Band Delta Fuchs aus Konstanz und den Liedermacher Lutz Endres aus Hilzingen eingeladen. Endres eröffnete den Abend. Danach überliess er die Bühne der Band aus Konstanz.

Die Bluesrock-Band Delta Fuchs im «Pura Vida». Bild: Dieter Ritter

Zur guten Stimmung am Freitagabend trugen auch die Nähe zu den Musikern, die rustikale Einrichtung des Lokals und das Cheminée-Feuer bei. Für Lichteffekte und Ton ist bei allen Konzerten im «Pura Vida» Rolf Riedweg zuständig. Er war Tonmeister im Schauspielhaus Zürich und verantwortlich für Ton und Beleuchtung bei Freilichtspielen wie «Oliver Twist» und «Schwarzes Gold», beide geschrieben und produziert von Gabriele Caduff. Mitwirtin Wirth erklärt:

«Es gibt keine Konzerte bei uns, wenn Rolf nicht dabei sein kann. Ton und Licht kann nur er perfekt bedienen.»

Das «Pura Vida» ist für dreissig Gäste eingerichtet. Bei grossem Andrang kann es auf vierzig Plätze ausgebaut werden. «Dann stellen wir Zusatztische auf und richten Plätze an der Bar ein. Vor Corona hatten wir schon bis zu siebzig Gäste bei uns», sagt Wirth.

Ein ehemaliger Partyraum ohne Wirtshausschild

Liedermacher Lutz Endres im «Pura Vida». Bild: Dieter Ritter

Das «Pura Vida» haben Wirth und Caduff in einem Keller eingerichtet, den der Vorbesitzer der Liegenschaft, der ehemalige Drogist Yardo Hobi, zu einem Partyraum umgebaut hatte. Ein Wirtshausschild sucht man vergebens. Die Adresse ist Schmiedgasse 13, gegenüber dem «Leuehof». Man betritt das Haus, geht durch den kleinen Hof und links in einen weiteren Hauseingang, dann links durch eine weisse Türe, noch eine Treppe hinunter, und man ist in der Welt des «Pura Vida».

Bis Ende Juni hat das Lokal offen, wenn Anlässe stattfinden. Dann gibt es ab 18 Uhr Burger, Flammkuchen und Schweinswürstchen mit Kartoffelsalat. Konzertbeginn ist jeweils um 20 Uhr. Zwei Konzerte sind bisher bestätigt. Am Donnerstag, 14. April, tritt das Duo Suzie Candell und Roger Szedalik auf mit Country, Rock und Pop. Am Samstag, 28. Mai, lädt das Quartett Dinah zu einem Streifzug durch die Blues-Geschichte ein. Juli bis September ist voraussichtlich Sommerpause. «Wie es dann weiter geht, ist noch offen», erklärt Wirth.

puravidakeller.ch