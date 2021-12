Restaurant: Im Frauenfelder Balierequartier öffnet «Il Tiramisu»

Gastronomie Mehr als eine süsse Versuchung: Im Frauenfelder Balierequartier öffnet das italienische Lokal «Il Tiramisù» der Zuccherinos Das «Bacilus» am Balieresteg ist schon länger Geschichte. Nun eröffnen Marianna und Enzo Zuccherino gleichenorts auf Februar 2022 ein Restaurant mit ganz viel Italianità: das «Il Tiramisù». Zuvor hat das Ehepaar schon erfolgreich das «Il Ristorantino» in Islikon und Frauenfeld betrieben. Claudia Koch Jetzt kommentieren 20.12.2021, 16.55 Uhr

Enzo Zuccherino in seinem neuen Lokal «Il Tiramisù». Bild: Andrea Stalder

Tiramisù – zieh' mich nach oben. So lautet die wörtliche Übersetzung des italienischen Dessert-Klassikers. Damit ist aber auch ein Hochgefühl gemeint, eben ein Aufsteller. Mit dieser Absicht haben Marianna und Enzo Zuccherino ihr neues Restaurant «Il Tiramisù» getauft.

Das «Il Tiramisù» im Frauenfelder Balierequartier. Bild: Andrea Stalder

«Genau dieses Hochgefühl wollen wir unseren Gästen mit unserer Küche vermitteln.»

Das sagt Enzo Zuccherino, der mit einer Lederkochschürze in den renovierten Räumlichkeiten im ehemaligen «Bacilus» steht. Die Einrichtung kommt mit den schwarzen Tischen und Stühlen, dem hellen Steinplattenboden und den farblich passenden Tischläufern schlicht und stilvoll daher. «Diese Farben, diese Einrichtung geben genau unseren Geschmack wieder. Das ist unser Leben», erklärt Zuccherino.

Rückkehr in die Kantonshauptstadt Fünf Jahre lang haben Marianna und Enzo Zuccherino das «Il Ristorantino» in der «Sonne» in der Frauenfelder Vorstadt betrieben. Danach zügelten sie 2012 mit ihrem Lokal nach Islikon, wiederum ins Restaurant zur Sonne, und belieferten zusätzlich die Bewohnenden der Alters- und Pflegeeinrichtung Senevita Sunnwies mit Essen – 365 Tage im Jahr. Voraussichtlich Anfang Februar 2022 eröffnen sie das «Il Tiramisù» im Frauenfelder Balierequartier. (clk)

Ein Blickfang ist auch ein Tisch in der Mitte des Raumes mit über hundert Grappas, daneben steht eine rote Aufschnittmaschine. Die habe er extra für das neue Restaurant gekauft, wie auch diverse Küchengeräte. Denn der gebürtige Neapolitaner legt grossen Wert darauf, das Meiste selbst herzustellen, etwa Pasta, aber auch Brot und Grissini. Ein weiterer Hingucker ist das grosse Ölbild, das eine Terrasse mit Pfauen und Puten zeigt und von einem italienischen Freund gemalt wurde.

Stimmungsvolles Ambiente. Bild: Andrea Stalder

Mittagslunch für unter zehn Franken

Der Wechsel vom «Il Ristorantino» in Islikon nach Frauenfeld ins «Il Tiramisù» ist für die Zuccherinos eine Heimkehr. Ihnen ist es wichtig, dem neuen Restaurant mit maximal 40 Sitzplätzen sowie einer lauschigen Aussenterrasse eine neue Ausrichtung zu geben. Zuccherino sagt:

Eine grosse Auswahl an Grappas. Bild: Andrea Stalder

«Wir wollen ein Lokal für alle Gäste sein, auch für jene mit einem schmaleren Budget.»

Dafür hat sich der erfahrene Gastronom etwas Besonderes einfallen lassen. Unter der Woche kann auf Bestellung ein Mittagslunch für knapp zehn Franken abgeholt werden, auf Wunsch im eigenen Behälter. 30 Portionen sollen dabei zwischen 11.30 und 12 Uhr frisch zubereitet und über die Gasse verkauft werden. Jeweils am Donnerstag kann man sich ab 16.30 Uhr bei einem Aperitivo italiano mit verschiedenen Weinen, Schaumweinen und selbstgemachten Häppchen verwöhnen lassen. «Unser Restaurant soll zu den Menschen kommen», lautet Zuccherinos Devise, der sich saisonal, regional und nachhaltig auf die Kochschürze, scusi, Fahne geschrieben hat. Die meisten Zutaten stammen aus der Region, Ausnahmen gibt es einzig beim Fisch und bei gewissen Fleischstücken. Plastik werde man bei ihnen nicht finden, so Zuccherino.

Personalsuche gestaltet sich schwierig

Enzo Zuccherino in der Küche des «Il Tiramisù». Bild: Andrea Stalder

Bis die hübsch dekorierten Tische auch wirklich besetzt werden, wird es wohl Anfang Februar. Denn Marianna Zuccherino ist wegen einer Schulteroperation noch nicht einsatzfähig, eine zusätzliche Hilfe für den Service konnte noch nicht gefunden werden. Ein Problem, das sich in der Gastronomieszene durchzieht. Zuccherino ist aber zuversichtlich, dass er die neue Pastateig-Knetmaschine bald in Betrieb nehmen und den Gästen direkt am Tisch die aktuellen Speisen mitteilen kann.

Maximal 40 Sitzplätze bietet das Lokal. Bild: Andrea Stalder

