Gastronomie mal anders Dinieren im Wohnwagen: Hotelier Serim Berisha vom Gasthof Raben in Eschenz will der Krise mit Erfindergeist trotzen Serim Berisha, Gastgeber im Hotel und Restaurant Raben in Eschenz, hat neue Ideen entwickelt. Er und sein Team bieten neu ein Wohnmobil-Dinner an. Dieses Angebot gibt's auch in Arbon. Manuela Olgiati 15.05.2021, 05.10 Uhr

Serim Berisha auf der Terrasse des Gasthofs zum Raben in Eschenz. Bild: Kevin Roth

Noch sind die Innenräume des Gasthofs Raben geschlossen. Doch auf das Essen und den Service muss deswegen niemand verzichten. Wirt und Hotelier Serim Berisha trotzt der Coronakrise mit Erfindergeist. Auch er wurde, wie alle Restaurantbetreiber, vom Lockdown überrascht. Berishas Betrieb an der Hauptstrasse 89 in Eschenz ist an sieben Tagen in der Woche geöffnet. Die Gäste kommen aus der ganzen Schweiz, manche auch aus dem benachbarten Ausland.

Unter der Woche bietet der «Raben» Pizza und Mittagsmenus als Take-away an. Dazu hat der Gastronom eine Schnitzelkarte entworfen. Auf der Terrasse serviert er Gerichte mit regionalen Produkten. Auch das «Grotto Ticino», mit Essen nach Lust und Laune und Preisen wie vor 20 Jahren, kommt bei den Welschen und Thurgauern gleichermassen gut an. Und die Kantine für Handwerker und Chauffeure sowie der Mittagstisch an drei Tagen in der Woche für die Primarschule Eschenz beleben die Gaststätte zusätzlich.

Vier-Gänge-Menu im eigenen Wohnmobil



Der Gastronom Serim Berisha und sein Team kochen Menus mit vier Gängen. Bild: Kevin Roth

Neuerdings fahren die Gäste mit dem Wohnmobil vor. Denn der «Raben» lädt zum Abendessen im eigenen Wohnmobil an. Auf dem hauseigenen Parkplatz können Gäste in ihrem Wohnmobil übernachten und zuvor ein Vier-Gänge-Menu verspeisen. «Das Angebot wird seit Beginn gut genutzt», sagt Berisha. Auch Fleisch vom heissen Stein oder die Spezialität «Schubkarre» mit Fleisch vom Grill stehen oben auf der Wunschliste der Gäste. Berisha sagt:

«Wir bringen das Essen bis zur Tür des Wohnmobils.»

Serim Berisha, Gastgeber im Gasthof Raben in Eschenz. Bild: Kevin Roth

Die Tischgarnitur wird von den Mitarbeitenden bis vors Wohnmobil gebracht. Das ausgewählte Menu wird im Porzellangeschirr serviert. Den Tisch muss man sich allerdings selbst anrichten, denn die Mitarbeitenden vom Gasthof dürfen die Wohnmobile wegen der bundesrätlichen Verordnung nicht betreten.

Coronakrise macht erfinderisch

Auf dem Parkplatz hat es genügend Platz für mehrere Wohnmobile. Der «Raben» verfügt ausserdem über Stromanschluss und WC-Sanitäranlagen. Das Wohnmobil-Dinner kann täglich online gebucht werden. Die Coronakrise mache erfinderisch, sagt Berisha und ergänzt:

«Es ist ein Überlebenskampf für die Gastronomie. Wir profitieren aber auch von der grossen Unterstützung im Dorf und von den durchreisenden Gästen.»

Im November hat Berisha die Pacht im «Raben» übernommen. Zuvor stand der Wirt und Hotelier anderen Betrieben vor. Mit einem Aufenthalt im «Raben» will Berisha seinen Gästen ein wenig Ferienstimmung vermitteln. Er spricht von neuen Wegen, wie er seine Gäste überraschen kann. «So bleibe ich aktiv und positiv», sagt er.

Vor dem Eingang zum «Rabenkeller» stehen Sitzgelegenheiten bereit. Dort verweilen einzelne Gäste an lauschigen Tagen. Der Wirt hofft, dass er auch im Innern bald wieder durchstarten kann.