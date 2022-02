Gastronomie «Mag nicht mehr»: Mit Margarethe «Mabi» Leutenegger vom «Winkelried» hört die älteste Wirtin der Stadt Frauenfeld auf – Peter Spuhler mit Interesse Politiker, Musiker und TV-Promis verkehrten im Restaurant respektive in der Bar Winkelried an der Spannerstrasse. Nach 33 Jahren guter Gesellschaft macht Beizerin Margarethe «Mabi» Leutenegger Ende März Schluss. Die Geschichte des «Winkelried» soll aber noch nicht enden, der Kanton sucht nach einem neuen Baurechtsnehmer. An der Ausschreibung hat auch Peter Spuhler teilgenommen. Das letzte Wort hat der Regierungsrat. Samuel Koch Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.20 Uhr

Noch steht Margarethe «Mabi» Leutenegger als älteste Wirtin Frauenfelds in ihrem «Winkelried» hinter der Bar und bedient dort ihre Stammgäste. Bild: Tobias Garcia

Bald ist genug. Ende März schliesst Margarethe Leutenegger die Türen ihres Restaurants respektive ihrer Bar Winkelried an der Spannerstrasse zum letzten Mal ab. Die Stammgäste bedauern den zeitnahen Schlussstrich von Leutenegger sehr. «Willst du nicht noch ein Jahr anhängen?», fragt ein Stammgast an der Bar und nippt an seiner Tulpe. «Mabi» Leutenegger, wie sie überall bekannt ist, schüttelt den Kopf und sagt: «Nein, ich mag nicht mehr. Und einen weiteren Sommer schon gar nicht.»

Der Spitzname Mabi stammt von ihrer Cousine, die, als sie noch klein war, Margarethe nicht aussprechen konnte. Leutenegger grinst. So habe sich das halt eingebürgert, meint die älteste Wirtin Frauenfelds. Erst vergangene Woche durfte Leutenegger ihren 83. Geburtstag feiern – mit einem grossen Fest und vielen Stammgästen. «Es war sehr schön», sagt sie und ergänzt:

«So viele wie früher kommen nicht mehr, weil viele schon gestorben sind.»

Seit bald 34 Jahren wirtet Mabi Leutenegger schon im traditionsreichen Quartierlokal Winkelried, das sie Ende der 1980er nach dem legendären «Gampiross» und der gemütlichen «Schlossmühle» übernahm. «Ich habe nur positive Erinnerungen», sagt die Wirtin, schmunzelt und gewährt einen Blick in ihr Gästebuch. Die Einträge lesen sich wie jenes eines Who is who aus Politik und Gesellschaft, obwohl Leutenegger bedauert, es nicht viel öfter herumgereicht zu haben.

Kurt Furgler, Paola Felix und Beni Turnheer

Der St.Galler Bundesrat Kurt Furgler ist darin ebenso verewigt wie die Thurgauer alt Regierungsräte Felix Rosenberg (1974–1989, CVP) und Hans Peter Ruprecht (1996–2008, SVP). Alt CVP-Ständerat Philipp Stähelin ist noch heute Stammgast, ebenso wie Anwalt Robert Fürer oder Mister-Motocross und alt FDP-Gemeinderat Willy Läderach. Letzterer hat damals unter Leutenegger in der «Schlossmühle» seinen Polterabend organisiert. «Er wollte mich ständig verkuppeln», parliert Leutenegger und lacht.

Aber auch Persönlichkeiten aus dem Show- und TV-Geschäft beehrten Mabi Leutenegger – von Paola Felix über Toni Vescoli bis zu Beni Thurnheer. In einem Artikel in der «Thurgauer Zeitung» vom 19. Mai 1988 über den Ausbau des «Winkelried» als idealen Treffpunkt steht:

«Eine besondere Attraktion ist natürlich das reizende Gärtli mit dem schattenspendenden Reblaubdach.»

Prunkstück sei die elegante Bar, die zum Verweilen gerade einlade. Aber auch an den Wirtschaftstischen liesse es sich gut essen und trinken, heisst es im Artikel weiter. Für die warme Küche hat Leutenegger früher Personal angestellt oder gelegentlich schon mal selber zum Kochlöffel gegriffen.

Artikel übers Restaurant Winkelried vom 19. Mai 1988. Bild: TZ-Archiv

Vom biertrinkenden Militär über die italienische Hochburg bis zum Wirt als bester Gast

Das Gebäude an der Spannerstrasse 33 existiert seit 1864, wie Lokalhistoriker Angelus Hux in seinem Buch «Frauenfelder Gaststätten damals: Eine historische Beizentour» festhält. Der eher seltene Name Winkelried für die Wirtschaft, die es als solche seit dem Jahr 1900 gibt, kann einerseits mit der nahe liegenden Kaserne und dem biertrinkenden Militär sowie andererseits damit begründet werden, dass einschlägige Wirtshausnamen bereits vergeben waren.

Nachdem der «Winkelried» wegen der Eigentümer namens Gabrieli zur Hochburg «aller italienischstämmigen Maurer, Plättlileger und Handlanger» wurde, folgte Max Müller, der laut Hux' Ausführungen allerdings weniger glücklich agierte, weil «er sich selbst der beste Gast» war. Nach Ernst Leu, Bruno Fackler und Erna Yldirimli erwarb der Kanton Thurgau das Gasthaus, um mit den Landreserven Platz für ein allenfalls weiteres Regierungsgebäude zu haben.

Ausschreibung im Amtsblatt für Abgabe im Baurecht

Noch heute liegt der «Winkelried» im Eigentum des Staates, was direkt auch mit dem baldigen Ruhestand von Mabi Leutenegger zu tun hat. Der Baurechtsvertrag zwischen ihr und dem Kanton fürs Restaurant mit 25 Sitzplätzen, der Bar mit 18 Sitzplätzen und einem schattigen Gartensitzplatz mit Pergola sowie einer Wohnung im Obergeschoss läuft nämlich Ende März aus.

Im Herbst suchte der Kanton deshalb via Ausschreibung im Amtsblatt nach einer Nachfolge, die für 20 Jahre mit einer Verlängerungsoption von fünf Jahren in einem Bieterverfahren ermittelt werden sollte. Für das Verfahren verantwortlich zeichnet die kantonale Finanzverwaltung, deren Leiter Urs Meierhans sagt:

Urs Meierhans, Leiter Finanzverwaltung Kanton Thurgau. Bild: Tobias Garcia

«Wir sind dran und stellen das Geschäft bald dem Regierungsrat vor, der abschliessend über die Nachfolge entscheidet.»

Bereits klar ist, dass der «Winkelried» ein Gasthaus bleibt, für welches laut Meierhans dringender Sanierungsbedarf besteht. Das bestätigt Mabi Leutenegger und sagt: «Man muss schon ordentlich investieren.» Vom Kanton jedenfalls habe sie bisher noch nichts gehört. Weder darüber, wie es im April weitergeht, noch was mit ihrem Mobiliar passiert, das sie selber angeschafft hat.

Peter Spuhler, Inhaber der Stadler Rail und «Winkelried»-Interessent. Bild: Keystone /

Gian Ehrenzeller

Zuletzt sei immer wieder der Name Peter Spuhler gefallen, der Interesse am «Winkelried» haben könnte. Meierhans jedenfalls kommentiert das nicht. Auf direkte Anfrage lässt die Kommunikationsabteilung der Stadler Rail AG verlauten, dass die PCS Holding Peter Spuhlers an der Ausschreibung für den «Winkelried» teilgenommen hat. «Der Beweggrund der Teilnahme liegt vor allem in der Förderung und Entwicklung der lokalen Gastronomie», heisst es weiter.

Für die Stammkundschaft bleibt zu hoffen, dass die Ära des «Winkelried» andauert. Angelus Hux schreibt:

«Ganz besonders angenehm bechert's sich an warmen Sommerabenden in der lauschigen Gartenwirtschaft.»

Das wüssten die Stammgäste zu schätzen. Für Mabi Leutenegger jedenfalls geht Ende März eine lange Ära zu Ende – als älteste Wirtin der Stadt Frauenfeld. In ihrer Brust schlagen zwei Herzen, mit einem verdränge sie und schiebe die näherrückende Pensionierung beiseite, meint Leutenegger. Mit dem anderen freut sie sich auf weniger Arbeit, weniger Verpflichtungen und mehr Freizeit. Sie schenkt sich einen Schluck Roten in ein Weinglas ein und sagt: «Ich mag nicht mehr.»

Das Restaurant respektive die Bar Winkelried an der Spannerstrasse. Bild: Tobias Garcia

