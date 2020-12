Gastronomie in der Altstadt Das Bistro La Trouvaille in der Frauenfelder Altstadt schliesst: Die umtriebige Wirtin Brigitte Bianchi Ende Februar 2021 ihren Traum vorerst auf Eis Ihr Lokal an der Zürcherstrasse in der Altstadt ist einfach zu klein. Das wusste Brigitte Bianchi schon lange. In den letzten Monaten nun ist der Entscheid gereift, dass sie aufhört, solange es sich für sie noch gut anfühlt. Klar ist, dass sie sich noch gebührend von ihren Gästen verabschieden will. Sie hofft, dass ihr dafür der kommende Februar bleibt. Mathias Frei 23.12.2020, 04.10 Uhr

Wirtin Brigitte Bianchi vor ihrem Bistro La Trouvaille, das derzeit wie die ganze Gastronomie auch geschlossen ist. Bild: Donato Caspari

Es fühlt sich an, als wäre Brigitte Bianchi schon ewig da. Dabei führt sie das Bistro La Trouvaille in der Altstadt erst seit viereinhalb Jahren. Das liegt wohl daran, dass die bald 59-Jährige eine Gastgeberin par excellence ist: herzlich, fröhlich, empathisch. Bianchi hat die Gastroszene in der Altstadt in dieser Zeit geprägt wie wenige andere vor ihr. Ideen für Aktionen und Veranstaltungen sprudeln auch jetzt noch bei ihr. Jetzt, da pandemiebedingt alle Gastronomiebetriebe wieder schliessen müssen. Und wenn sie dann nach dem 22. Januar wieder aufschliessen darf, will sie einfach noch einen Monat für ihre Stammgäste da sein. Ende Februar ist dann aller Voraussicht nach aber endgültig Schluss.