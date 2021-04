GASTRONOMIE Frauenfelder Brauhaus serviert seine Kost neuerdings aus einem Foodtruck, mitfinanziert von der öffentlichen Hand Bier, Bagel-Burger und Weisswürste aus fahrbarem Untersatz: Das Brauhaus Sternen fährt das Essen neu mit einem Gefährt zu den Gästen. Dafür bekommt es Geld aus dem Covid-19-Fonds. Samuel Koch 07.04.2021, 04.10 Uhr

Stefan Mühlemann im nigelnagelneuen, fahrbaren Brauhaus. Kevin Roth

«Wir wollen etwas probieren und sind gespannt, wie es ankommt.» Das sagt Stefan Mühlemann, Geschäftsführer der Brauhaus Sternen AG. Wegen der Coronapandemie begibt sich das Restaurant auf Neuland und will seine Kost mit einem fahrbaren Untersatz neuerdings zu den Gästen bringen. Dafür hat das Braui in der Not investiert und für 140'000 Franken einen beschrifteten Renault-Foodtruck geleast, ausgestattet mit Grill, Fritteuse, Offenausschank und Kompressor für Einsätze an Standorten ohne elektrischen Anschluss. Mühlemann sagt: