Gastronomie «Essen fürs Gmüet, das glücklich macht»: An der Grabenstrasse in Frauenfeld gibt's bald Soulfood aus gekapertem Bauwagen Unter dem Motto «HaKäZit» bieten die drei Gastronomen Gabriel dos Santos, Julien Honegger und Lukas Kaufmann bis Mitte März beim «Käpt'n» an der Grabenstrasse regionales und nachhaltiges Essen aus dem «Le Tilleuil»-Bauwagen feil. Für den Betrieb auf öffentlichem Grund bekamen die Initianten jeweils Absagen. Samuel Koch 08.02.2022, 16.45 Uhr

Mit dem gekaperten Crêperie-Bauwagen auf dem Vorplatz des «Käpt'n»: Julien Honegger, Gabriel dos Santos und Lukas Kaufmann. Bild: Samuel Koch

Lediglich temporär gekapert ist der Bauwagen, der sonst in Frauenfeld als Crêperie Le Tilleuil bekannt ist. Mal steht er in der Altstadt, mal im Lindenpark, mal beim Soldatendenkmal. Neuerdings ist der Bauwagen an der Grabenstrasse beim «Käpt'n» parkiert, wo er zwischen dem 17. Februar und 13. März als Hauptattraktion für «HaKäZit» dient.