Gastronomie Eintopf gegen Coronablues: Zwei Wirte schliessen sich in der Not zusammen Werner Knöpfli und Stephan Krähenbühl können wegen Corona schon seit geraumer Zeit keine Gäste mehr betreuen. Daher planen sie, ihre Idee umzusetzen, einen Pot-au-feu-Spatz zu verkaufen. Take-away natürlich. Evi Biedermann 10.03.2021, 16.30 Uhr

Werner Knöpfli, Andreas Aeschbacher und Stephan Krähenbühl planen, einen Eintopf zu kochen. Evi Biedermann

Die Idee hatte Werner Knöpfli schon lange, noch viel länger aber hat er Zeit. Sein Familienbetrieb Chäs Paradies steht seit einem Jahr praktisch still, was das Arbeitspensum des umtriebigen Geschäftsmanns und Marktfahrers von 150 auf 10 Prozent sinken liess. Um seine Idee zu verwirklichen, einen Pot-au-feu-Spatz über die Gass zu verkaufen, fehlte Knöpfli aber ein Verbündeter. Den fand er schliesslich in Stephan Krähenbühl, Wirt im Restaurant Löwen in Herdern.

Kochen können beide, aber der Beizer hat den geforderten Platz, den es zum Abholen des rustikalen Eintopfgerichts braucht. Werner Knöpfli liefert die Kochutensilien und weiss als einstiger Militär-Küchenchef, wie man mit einem Benzinvergaserbrenner umgeht. Was die beiden Männer aber am meisten verbindet, ist die Not. «Mir geht es ähnlich, einfach anders schlecht», resümiert der Löwen-Wirt, der sein Personal bereits letzten Juli entlassen musste.

Solidarischer Vermieter

Einziger Lichtstrahl in der Misere ist Krähenbühls Vermieter Andreas Aeschbacher, der seit Januar auf den Pachtzins verzichtet. «Ohne ihn wäre es vermutlich schon vorbei», sagt der Löwen-Wirt, der wie auch Werner Knöpfli bislang keine finanzielle Unterstützung vom Kanton erhielt. Darum unterstützen sie sich nun gegenseitig. Weil sie das tun wollen, was ihnen schon zum zweiten Mal über Wochen hinweg untersagt ist: Ihren Beruf ausüben, Gäste bewirten und Geld einnehmen. Oder anders gedacht:

«Zämestoh statt undergo.»

Natürlich unter Einhaltung der verordneten Schutzregeln. Nun hoffen sie, dass viele von der Aktion hören und vorbeikommen. «Wir sind auf die Solidarität der Mitbürger angewiesen», sagt Werner Knöpfli. Der Pot-au-feu wird auf dem Parkplatz zubereitet, wo er in der Kochkiste für ein paar Stunden köchelt. Abholbereit ist das schmackhafte Gericht mit Rindfleisch und viel Gemüse am Donnerstag, 11. März, und Freitag, 12. März, jeweils ab 11.30 Uhr auf der Parkplatzseite des Restaurants. «Wer hat, soll seine Gamelle mitnehmen», rät der Wirt.