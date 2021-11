Gastronomie «Eine andere Liga»: Frank Brüllhardt mutiert mit Landgasthof Schwanen in Felben-Wellhausen zum Generalmanager Frank Brüllhardt führt im Landgasthof Schwanen in Felben-Wellhausen neu auch den Hotelbetrieb. Heute führt der Vollblutgastronom und langjährige Wirt des ehemaligen Restaurants Kreuz in Warth-Weiningen ein 17-köpfiges Team. Evi Biedermann 11.11.2021, 04.20 Uhr

Frank Brüllhardt in einem der 30 Hotelzimmer. Bild: Evi Biedermann

Als Frank Brüllhardt im Juni den «Schwanen» übernahm, da war er unternehmerisch erst mit einem Bein im Betrieb. Er ist dort als Wirt und Geschäftsführer des Restaurants angetreten. Doch zum Landgasthof an der Weinfelderstrasse in Wellhausen gehört auch ein Hotel mit 30 Zimmern.

Dieser Bereich liegt nun seit Anfang November auch in der Verantwortung des 46-jährigen Wirts und Unternehmer, der seit seinem 16. Lebensjahr im Gastrobereich tätig ist. Das sei von Anfang an so abgemacht gewesen mit dem Besitzer der Liegenschaft. «Zuerst die Restauration, und wenn es mir gefällt, auch das Hotel», erzählt Frank – wie ihn alle nennen und er auch in der Zeitung lesen will – an seinem neuen Wirkungsort. Nach kurzem Nachdenken muss er lachen und sagt: «Plötzlich bist du Generalmanager.» Eine Bezeichnung, die ihm nicht so behagt, aber dazu später mehr.

Diverse Kundschaft mit internationaler Herkunft

Klar, der Wunsch, einmal ein Hotel zu führen, sei in der Jugend schon da gewesen. «Aber mit dem Restaurant war ich immer sehr zufrieden.» Doch ein Hotel sei etwas Spezielles.

«Man bekommt einen ganz anderen Bezug zu den Gästen.»

Diese kommen oft von weit her. Nicht ferienhalber, sondern hauptsächlich aus geschäftlichen Gründen. In Frauenfeld haben sich in den vergangenen Jahren etliche grössere Firmen angesiedelt. Was Brüllhardt auch spürt: Seit kurzem ist der Landgasthof Schwanen auf der Plattform booking.com vertreten. «Die Kundschaft ist international, und das gefällt mir.» Und ebendiese zunehmende Diversität der Kundschaft machte Frank letztlich zum Generalmanager. Zwangsläufig, wie er sagt, aber sogleich relativiert: «Den Titel habe ich mir selber gegeben.»

Nicht um sich zu schmücken, sondern um sich dem Standard von internationalen Geschäftsbeziehungen anzupassen. Das sei eine andere Liga. Vor allem, wenn es mehrere Ansprechpartner gebe in einem Betrieb. «Dann wollen die Kunden wissen, wer ihr Ansprechpartner ist.» Insbesondere, wenn jemand mehrere Betten buche, ein Seminar oder einen grösseren Anlass, was bei Firmen üblich sei.

Das Riegelhäuschen ist ein luxuriöses Bijou, das erst noch häufig ausgebucht ist. Bild: Evi Biedermann

Später führt der Hotelier durch die Zimmer, von denen sich sechs im Haus mit dem Restaurant befinden, die restlichen 24 sind im angebauten Hoteltrakt, einem Nebengebäude und im Spycher untergebracht, einer dreistöckigen Luxusunterkunft mit eigenem Wellnessbereich. Jedes Zimmer ist anders eingerichtet und mit grosszügigem Badebereich ausgestattet.

Unterstützung des 17-köpfigen Teams

Der Hotelmanager nimmt das Staunen der Besucherin mit diskretem Stolz zur Kenntnis und meint, das alles habe nicht er, sondern der Besitzer der Liegenschaft geschaffen, als er vor Jahren den «Schwanen» umbauen liess.

«Meine Aufgabe als Pächter ist, den Betrieb in Schwung zu halten und dafür zu sorgen, dass es läuft.»

Unterstützt wird Frank dabei von einem 17-köpfigen Team, dessen Arbeit sich in 13 Vollzeitstellen splittet. Und es läuft gut, wie alles, was der Vollblutgastronom und langjährige Wirt des einstigen Restaurants Kreuz in Warth mit seinen Leuten angepackt hat. Einzig der Versuch mit einem zweiten Standbein lief nicht optimal. Die Gäste kamen zwar in den «Tower» Frauenfeld, aber nur mittags. Ohne Abendgäste jedoch ging die Rechnung nicht auf, womit der Abstecher in die Kantonshauptstadt ein kurzes Gastspiel blieb.

In Wellhausen kommen die Gäste sowohl am Mittag und am Abend. Auch das Hotel ist unter der Woche meistens ausgebucht. Dennoch sei mit Blick in die Zukunft ein gewisser Druck immer da. Doch das gehöre zur selbstständigen Berufstätigkeit, sagt Frank, bevor er wieder seinen Aufgaben als Gastgeber, Arbeitgeber und Generalmanager nacheilt.