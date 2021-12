Restaurant Sonne in Islikon geht Mitte Januar wieder auf

Gastronomie Ein Isliker kocht schon bald für Islikon: Ab Januar 2022 schwingt Danny Möhring im Restaurant Sonne den Kochlöffel Die Betreiberin der Altersinstitution Senevita Sunnwies am Bahnhof Islikon übernimmt das unweit gelegene Restaurant Sonne, das zuletzt als «Il Ristorantino» mediterranes Flair versprühte. Der neue Küchenchef Danny Möhring will bodenständige Küche anbieten und das Lokal zu einem Treffpunkt für Dorfbevölkerung machen. Claudia Koch 17.12.2021, 04.10 Uhr

Vor dem Restaurant Sonne: der neue Küchenchef Danny Möhring, mit Christian Heusser, Geschäftsführer der Senevita Sunnwies. Bild: Claudia Koch

Künftig muss sich Danny Möhring nicht mehr ins Auto setzen, um in die Kochjacke zu schlüpfen und für seine Gäste ein schmackhaftes Menu zuzubereiten. Seit 2012 lebt Möhring in Islikon, wo er schon im Restaurant Färberei im Greuterhof am Herd stand. Nun hat er seine Tätigkeit als Küchenchef in der Senevita Giesserei in Arbon beendet und freut sich zusammen mit Christian Heusser, der die Senevita Sunnwies in Islikon leitet, auf die Wiedereröffnung des Restaurants Sonne.

Heusser konnte ein grosses Bedürfnis der Dorfbevölkerung nach einem Treffpunkt mit Gastronomieangebot feststellen. Deshalb hat die Senevita das Restaurant übernommen, da das Pflege- und Alterszentrum Sunnwies zwar über ein Restaurant, nicht aber über eine eigene Küche verfügt. Bisher lieferte Enzo Zuccherino vom «Il Ristorantino» in der «Sonne» die Mahlzeiten. Dieser zieht nach Frauenfeld und eröffnet im ehemaligen «Bacilus» das «Il Tiramisù». Heusser sagt:

«Das Restaurant Sonne soll einerseits den Bewohnerinnen und Bewohnern der Sunnwies die Möglichkeit für einen Restaurantbesuch ausserhalb der Einrichtung bieten. Andererseits soll es für Vereine und weitere Gruppierungen der Gemeinde attraktiv sein, hier mal ein Bier zu trinken.»

Denn laut Möhring ist die Restaurantdichte in Islikon immer dünner geworden und die Nachfrage nach einer gemütlichen Einkehrmöglichkeit, obendrein mit Saal, vorhanden.

Aktuell ist die Personalsuche eine Herausforderung

Ein schmuckes Restaurant: die «Sonne» im Jahr 2013. Bild: Nana Do Carmo

Bodenständig, mit viel Selbstgemachten sowie Thurgauer Akzenten soll die Küche im Restaurant Sonne künftig daherkommen. Laut Danny Möhring werden auch Cordon-bleu und Schnitzel auf der Karte Platz finden. Für die Bewohnenden der Pflegeeinrichtung wie auch der Wohnungen kann Möhring von seinen Kocherfahrungen in Arbon profitieren. Von den 30 Restaurants, die die Senevita Gruppe betreibt, ist das Restaurant Sonne das einzige in einem separaten Gebäude.

«Es ist schon schwierig, gerade jetzt ein Restaurant zu eröffnen.»

Das sagt Möhring auf die Frage zur aktuell herausfordernden Zeit. Weil ebenfalls für die Bewohnenden der Sunnwies gekocht werde, sei die Grundauslastung da, ergänzt Heusser. Fast mehr Sorgen bereitet die Personalsuche, insbesondere ein Chef de Service ist bisher noch nicht gefunden worden. Heusser sagt dazu: «Viele Fachkräfte aus dem Gastrobereich haben sich während der Pandemie beruflich neu orientiert. Gute Leute zu finden, ist deshalb schwierig.»

5500 ältere Menschen leben an 50 Standorten Die Senevita-Gruppe mit Sitz in Muri bei Bern bezeichnet sich als führende Anbieterin für integrierte stationäre und ambulante Pflege in der Schweiz. Sie bietet an 50 Standorten rund 5500 älteren Menschen mit massgeschneiderten Wohn- und Betreuungsangeboten sowie mit Spitex-Leistungen eine hohe Lebensqualität. Die Senevita Sunnwies wurde 2015 eröffnet und liegt unweit des Restaurants Sonne beim Isliker Bahnhof. Sie bietet 36 moderne Seniorenwohnungen sowie 24 gemütliche Pflege-Einzelzimmer mit umfassendem Betreuungs- und Pflegeangebot. (clk)

Daher startet Möhring zunächst mit seiner Frau in der Küche, wo seiner Meinung nach gut vier Personen Platz hätten. Die Pandemie rät auch etwas zur Vorsicht bei grösseren Investitionen. Deshalb wird das mediterrane Ambiente vorerst so belassen. In einer der beiden Wohnungen über dem Restaurant wurde zudem ein Sitzungszimmer eingerichtet. Ab dem 17. Januar wird sich zeigen, ob es nach dem Wunsch von Möhring und Heusser einen regelmässig besetzten Stammtisch geben wird.