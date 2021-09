August Minikus vom Mammertsberg lässt sich pensionieren

Gastronomie Ein ganz grosser Koch hängt seinen Kochlöffel an den Nagel: «Ich könnte ein ganzes Buch voll mit meinen Erlebnissen schreiben» August Minikus gehört im Thurgau mit seinen 17 «Gault-Millau»-Punkten zu den besten Köchen im ganzen Kanton. Nun geht der mehrfach ausgezeichnete Koch im April 2022 in Pension. Er erzählt, auf was er sich dabei freut, was er nicht vermissen wird und warum ihm einmal 20 Kilogramm Butter zum Verhängnis wurden. Robin Bernhardsgrütter Jetzt kommentieren 08.09.2021, 17.30 Uhr

August Minikus, warum hören Sie genau jetzt auf?

(lacht) Das ist natürlich altersbedingt. Ich werde nächstes Jahr 69 Jahre alt und für mich ist es nun Zeit zu gehen. Ich bin keine 20 mehr und will noch ein paar schöne Jahre.

War auch die Coronapandemie ein Grund für Ihre Pension?

Nein gar nicht. Im Betrieb läuft es für mich eigentlich super, ich bin happy. Ich höre nun wegen meinem Alter auf.

Auf was freuen Sie sich am meisten im Ruhestand?

Dass ich mehr zu Hause sein kann, ein bisschen runterfahren kann. Ich möchte mehr Zeit mit der Familie verbringen und einfach wieder das machen, worauf ich Lust habe und wofür ich in den letzten Jahren kaum Zeit hatte. Ich möchte wieder mehr golfen, biken und allgemein mehr Sport treiben.

Was an Ihrer Arbeit als Koch werden Sie vermissen?

Ich werde sicher die Gäste vermissen. Es war eine wunderschöne Zeit für mich und ich konnte mich entfalten. Auch meine guten Angestellten werde ich vermissen, doch mit denen werde ich in irgendeiner Weise sicher in Verbindung bleiben.

Was werden Sie gar nicht vermissen?

Den Stress und den Leistungsdruck werde ich sicher nicht vermissen. Das hat in den letzten Jahren auch zugenommen. Es wird immer verrückter, man muss immer mehr leisten. Und das mag ich nun nicht mehr, auch körperlich.

Wie sieht es mit Ihrer Nachfolge für Ihr Restaurant Mammertsberg aus?

Da ist der Ball beim Verwaltungsrat. Die sind zurzeit dran mit dem Bewerbungs- und Rekrutierungsprozess. Ich möchte mich da aber nicht darum kümmern müssen.

Welchen Moment in Ihrer Kochkarriere werden Sie nie vergessen?

Ich könnte mit den Erlebnissen in meiner Karriere ein ganzes Buch füllen. Es gibt so viele Anekdoten, die ich niederschreiben könnte. Aber mir fällt eine Geschichte in Australien ein. Damals gab ich im Hilton Hotel ein riesiges Staatsbankett. Wir kochten in unserer Küche eine Sauce Hollandaise für den Fisch. Für so viele Gäste brauchte das mehr als 20 Kilogramm Butter. Wir liessen das Ganze dann kochen und gingen kurz in die Pause und die Butter überlief und entzündete sich. Das Hotel war mit Sprinkleranlagen ausgerüstet, die dann auslösten und direkt die Feuerwehr alarmierten. Die kam dann auch, und das gab eine Riesensache.

Wie möchten Sie Ihre letzten Monate als Koch noch geniessen?

Ich möchte einen guten Abgang machen. Ich gebe weiterhin alles, um die Gäste zu verwöhnen und ihnen die beste Seite von unserem Restaurant Mammertsberg zu zeigen. Die Gäste sollen weiterhin gut davon erzählen.